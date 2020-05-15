PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн

На этой неделе в Украину из США прибыла помощь с военным и медицинским оборудование на сумму более $25 млн.

— Несмотря на Covid-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС, — сообщает посольство США в Украине.

Читайте: Кит Дейтон будет послом США в Украине — Трамп

Американские дипломаты отмечают, что США всегда на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и борьбе с российской агрессией.

  • США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн
  • Фото: Посольство США в Україн
  • США передали Україні військово-медичну допомогу на $25 млн
  • Фото: Посольство США в Україн
США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн / 2 фотографии

Еще в конце марта США выделили $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в Украине, а затем увеличили ее до $9,1 млн.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх