США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн

На этой неделе в Украину из США прибыла помощь с военным и медицинским оборудование на сумму более $25 млн.
— Несмотря на Covid-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС, — сообщает посольство США в Украине.
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Американские дипломаты отмечают, что США всегда на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и борьбе с российской агрессией.
Еще в конце марта США выделили $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в Украине, а затем увеличили ее до $9,1 млн.
Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine