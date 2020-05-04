Участники ВНО 2020 смогут изменить место составления тестирования.

Главным условием является проживание в другой области или на расстоянии более 150 км от образовательного учреждения, где будет проходить ВНО.

Об этом 4 мая заявили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

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— С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его составления. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга, — говорится в сообщении.

В министерстве убеждены, что такой возможностью воспользуются студенты и учащиеся специализированных учреждений (в частности, интернатов).

— Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального передвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанного ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность составить тестирования в ближайшем к ним пункте проведения ВНО, — подчеркнула и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Изменить место прохождения ВНО можно вместе с руководителем своего образовательного учреждения, а те, в свою очередь, должны внести изменения в регистрационные данные.

Напомним, Факты ICTV публиковали официальные даты проведения ВНО 2020.