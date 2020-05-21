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Факти / Україна / Суспільство

З 1 червня у Києві запрацюють садочки та школи для проведення ЗНО

У столиці з 1 червня 2020 року запрацюють садочки та школи, де для випускників проведуть  ЗНО.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

  • дитячі садочки та школи для випускників, що складатимуть ЗНО;
  • заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів;
  • відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);
  • відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

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– Всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу. Тому все залежатиме від того, наскільки кияни свідомо поставляться до елементарних, але таких необхідних заходів безпеки.

Бо послаблення обмежень – це не ігнорування вірусу! А розуміння того, що його треба взяти під контроль і навчитися жити дещо в інших реаліях, – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 12.00 21 травня у Києві виявили ще 65 хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 2 475 осіб.

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