Российские наемники и боевики семь раз обстреляли позиции ООС. В результате обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения, а еще пятеро — боевые травмы.

— К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, — говорится в сообщении.

Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Оккупанты вели огонь у Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки, а возле Крымского и Трехизбенки противник использовал минометы.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

Напомним, утром 21 мая российские оккупационные войска обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе — один украинский военный погиб.

Еще один боец ​​получил ранение и еще четверо — боевые травмы.