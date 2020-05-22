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Факти / Україна / Суспільство

Сім обстрілв за добу: на Донбасі загинув український військовий

Російські найманці та бойовики сім разів обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення, а ще п’ятеро – бойові травми.

– На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, – йдеться у повідомленні.

Противник стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Окупанти вели вогонь біля Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки, а біля Кримського, Трьохізбенки противник використовував міномети.

За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.

Нагадаємо, вранці 21 травня, російські окупаційні війська обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі – один український військовий загинув.

Ще один боєць зазнав поранення та ще четверо – бойові травми.

Джерело: Штаб ООС

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