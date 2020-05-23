Коли можна буде проводити масові заходи – відповідь МОЗ

Проведення масових заходів буде можливе не раніше кінця червня.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 23 травня.

– Раніше 22 червня це неможливо. Я думаю, всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров’я та життя наших громадян, – заявив Степанов.

Читайте: 23 травня у Києві відкриється частина магазинів, а з понеділка – усі ринки

Як писали Факти ICTV, станом на 23 травня в Україні захворіли на Covid-19 1 494 дитини та 4 тис. медиків. Амбулаторно лікуються 14 141 пацієнт – у цій статистиці 1 244 дітей та 3 268 медиків.

Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19, із них 6 929 осіб одужали, 605 – померли.