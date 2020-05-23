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Факты / Украина

Петренко подал документы на должность главы НСЗУ

Олег Петренко, который в ноябре 2019 года уволился с должности главы Национальной службы здоровья Украины, сообщил в соцсети, что снова претендует на эту должность.

Он написал, что уже подал документы для участия в конкурсе и готовится к собеседованию.

— Заранее приглашаю желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением со мной собеседования министром здравоохранения на соответствие “его квалификационным требованиям”, — написал Петренко, подчеркнув, что о времени и месте сообщит дополнительно.

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Напомним, 20 мая на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не согласовал ни одной кандидатуры среди трех победителей конкурса на должность главы НСЗУ.

В понедельник, 25 мая, выпуск Свободы слова на ICTV, который выйдет в 22.30, будет посвящен медицинской реформе. К обсуждению темы присоединится Олег Петренко.

Источник: Олег Петренко

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