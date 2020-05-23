Петренко подав документи на посаду голови НСЗУ

Олег Петренко, який у листопаді 2019 року звільнився з посади голови Національної служби здоровʼя України, повідомив у соцмережі, що знову претендує на цю посаду.

Він написав, що уже подав документи для участі у конкурсі та готується до співбесіди.

– Наперед запрошую бажаючих взяти участь у процедурі громадського спостереження за проведенням зі мною співбесіди міністром охорони здоровʼя на відповідність “його кваліфікаційним вимогам”, – написав Петренко, наголосивши, що про час і місце повідомить додатково.

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Нагадаємо, 20 травня на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що не погодив жодної кандидатури з-поміж трьох переможців конкурсу на посаду голови НСЗУ.

У понеділок, 25 травня, випуск Свободи слова на ICTV, який вийде о 22.30, буде присвячений медичній реформі. До обговорення теми долучиться Олег Петренко.

Джерело: Олег Петренко