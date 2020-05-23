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Факты / Украина / Общество

В Киеве вторые сутки подряд 47 новых случаев коронавируса

В столице 23 мая динамика заболеваемости коронавирусом не изменилась. За минувшие сутки подтвердили Covid-19 в 47 человек.

На сегодня в Киеве 2 569 подтвержденных случаев, заявил мэр Виталий Кличко.

Среди больных 14 медиков. Также заболели:

  • 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет;
  • 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет;
  • два мальчика 7 и 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции.

— Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 10 больных. В Святошинском девять случаев, а в Деснянском восемь, — отметил городской голова.

Выздоровело за сутки 13 человек. Всего Covid-19 преодолели 351 киевлян.

Как писали Факты ICTV, в Украине третьи сутки подряд не меняется количество больных коронавирусом. 23 мая обнаружили 432 случая. Всего в стране подтверждено 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.

Источник: КГГА

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