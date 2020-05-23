У Києві другу добу поспіль 47 нових випадків коронавірусу

У столиці 23 травня динаміка захворюваності на коронавірус не змінилась. За минулу добу підтвердили Covid-19 у 47 людей.

На сьогодні в Києві 2 569 підтверджених випадків, заявив міський голова Віталій Кличко.

Серед хворих 14 медиків. Також захворіли:

29 жінок віком від 18 до 63 років;

16 чоловіків віком від 32 до 74 років;

два хлопчики 7 та 14 рокiв.

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До лікарень столиці госпіталізували сім пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції.

– Найбільше випадків за минулу добу виявили у Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському девять випадків, а у Деснянському вісім, – зазначив міський голова.

Одужали за добу 13 людей. Усього Covid-19 подолали 351 киян.

Як писали Факти ICTV, в Україні третю добу поспіль не змінюється кількість хворих на коронавірус. 23 травня виявили 432 випадки. Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19, із них 6 929 осіб одужали, 605 – померли.