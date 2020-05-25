Гройсман призвал правительство представить план восстановления экономики

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к правительству с требованием представить украинцам план восстановления экономики после карантина.

Также он призвал взять за основу передовой опыт, в частности опыт Винницы, где необходимые решения уже приняты и работают в поддержку людей.

— Обязанность государства — принять все необходимые решения, чтобы поддержать людей, экономику и здоровье. К большому сожалению, за несколько месяцев карантина правительство не положило на стол четкий план действий по поддержке людей и национальной экономики. В отличие от других европейских стран, в Украине такого плана нет. Наша команда в Виннице недавно приняла решение о формировании такой программы, которая может быть основой и примером для правительственной программы и для программ других городов и общин Украины, — сказал Владимир Гройсман.

Как отметил политик, программа должна состоять из трех основных частей. Первая — система здравоохранения, где четко определяется перечень вопросов защиты медиков, надлежащего финансирования зарплат, закупки лекарств, оборудования.

— Ни для кого не секрет, что осенью мы можем ожидать вторую волну коронавируса. И должны использовать это “золотое” время, чтобы хорошо подготовиться и быть готовыми, — сказал Владимир Гройсман.

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Блок номер два — социальная защита.

— Миллионы людей в результате карантина потеряли работу, и не просто работу, а средства для существования. У них просто нет денег. Поэтому я предлагал правительству — принять решение и оказать поддержку на уровне минимальной зарплаты на период карантина. Этого так и не было сделано. В то же время в Виннице утверждена программа, которая поддерживает социально незащищенные слои населения и пенсионеров, — обратил внимание Владимир Гройсман.

Блок номер три — восстановление экономики и защита предпринимательства.

По словам Владимира Гройсмана, речь идет о временном освобождении предпринимателей от уплаты налогов на период карантина, о стимулировании кредитования под ноль процентов — в частности, за счет средств местных бюджетов, а также — об увеличении количества и сохранения рабочих мест.

— На каждое рабочее место будет целевая дотация 1 000 грн, равна уплате ЕСВ. Это конкретная помощь тем, кто хочет восстановить работу своих предприятий и сохранить коллективы, — пояснил Владимир Гройсман.

Он заверил, что решения, принятые на уровне Винницы, надо вынести на уровень государства.

— Правительство должно принять программу, поддержать людей. Это не просто требование, это обязанность правительства в такое сложное время. Никто не имеет права сегодня терять время. Принимайте решения, поддержите людей, поддержите экономику и поддержите государство, — резюмировал Гройсман.

К слову, соучредитель группы ICU Макар Пасенюк прогнозирует падение украинской экономики в этом году на 6-8% с ​​последующим восстановлением по U-кривой.