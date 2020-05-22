PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Прогнозируем падение украинской экономики на 6-8% в 2020 году — Пасенюк, ICU

Соучредитель группы ICU Макар Пасенюк прогнозирует падение украинской экономики в этом году на 6-8% с последующим восстановлением по U-кривой. Такое мнение финансист выразил в интервью, где  также прокомментировал влияние пандемии Covid-19 на макроэкономическую ситуацию в Украине и мире.

Прогнозуємо падіння української економіки на 6-8% у 2020 році - Макар Пасенюк, ICU

Пасенюк отметил, что украинская экономика сильно зависит от мировой конъюнктуры, поэтому форма восстановления, скорее всего, повторит мировые тенденции, а масштаб кризиса и скорость восстановления будут определяться специфическими характеристиками экономики и действиями властей.

— В нашем прогнозе, опубликованном в начале апреля, мы закладывали падение украинской экономики в этом году на 6-8% и восстановление по U-кривой. Падение спроса будет продолжительным как из-за снижения доходов и отсутствия достаточных накоплений, так и из-за более осторожного поведения населения и бизнеса.

Косвенно это подтверждается низкими показателями инфляции в апреле. В начале июня мы планируем сделать апдейт наших прогнозов на основе апрельской статистики, которая должна показать первую реакцию экономики на карантин, — говорит Макар Пасенюк.

Читайте: Украине больше не грозит дефолт — Шмыгаль

По его словам, из-за своей структуры экономика Украины должна была бы пострадать от последствий пандемии намного меньше, чем развитые страны. Это вызвано тем, что большую роль в национальной экономике играют АПК и IT-сектор, а они пострадали намного меньше, чем сфера услуг или производство инвестиционных товаров и товаров длительного потребления, которые, наоборот, сильнее развиты в других странах.

Макар Пасенюк — соучредитель международной финансовой группы ICU, член Совета директоров KSE. В 2006 году вместе с Константином Стеценко и другими выходцами из ING Bank основал ICU. ICU — лидер в торговле ценными бумагами и управлении активами в Украине. Под управлением группы находятся активы в размере более $500 млн.

К слову, группа ICU профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева, а также в перинатальный центр для беременных.

Источник: LIGA.net

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка