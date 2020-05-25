Гройсман закликав уряд представити план відновлення економіки

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до уряду з вимогою представити українцям план відновлення економіки після карантину.

Також він закликав взяти за основу передовий досвід, зокрема досвід Вінниці, де необхідні рішення вже ухвалені і працюють на підтримку людей.

– Обов’язок держави – ухвалити всі необхідні рішення, щоб підтримати людей, економіку і здоров‘я. На превеликий жаль, за кілька місяців карантину уряд не поклав на стіл чіткий план дій щодо підтримки людей та національної економіки. На відміну від інших європейських країн, в Україні такого плану немає. Наша команда у Вінниці нещодавно ухвалила рішення про формування такої програми, яка може бути основою і прикладом для урядової програми і для програм інших міст та громад України, – сказав Володимир Гройсман.

Як наголосив політик, програма має складатися з трьох основних частин. Перша – система охорони здоров’я, де чітко визначається перелік питань захисту медиків, належного фінансування зарплат, закупівлі ліків, обладнання тощо.

– Ні для кого не є секретом, що восени ми можемо очікувати другу хвилю коронавірусу. І маємо використати цей “золотий” час, щоб добре підготуватися і бути готовими, – сказав Володимир Гройсман.

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Блок номер два – соціальний захист.

– Мільйони людей внаслідок карантину втратили роботу, і не просто роботу, а засоби для існування. У них просто немає грошей. Тому я пропонував уряду – ухвалити рішення і надати підтримку на рівні мінімальної зарплати на період карантину. Цього так і не було зроблено. Натомість у Вінниці затверджена програма, яка підтримує соціально незахищені верстви населення і пенсіонерів, – звернув увагу Володимир Гройсман.

Блок номер три – відновлення економіки та захист підприємництва.

За словами Володимира Гройсмана, йдеться про тимчасове звільнення підприємців від сплати податків на період карантину, про стимулювання кредитування під нуль відсотків – зокрема, за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також – про збільшення кількості і збереження робочих місць.

– На кожне робоче місце буде цільова дотація 1000 грн, яка дорівнює сплаті ЄСВ. Це конкретна допомога тим, хто хоче відновити роботу своїх підприємств та зберегти колективи, – пояснив Володимир Гройсман.

Він запевнив, що рішення, ухвалені на рівні Вінниці, треба винести на рівень держави.

– Уряд має ухвалити програму, підтримати людей. Це не просто вимога, це обов’язок уряду в такий складний час. Ніхто не має права сьогодні гаяти час. Ухвалюйте рішення, підтримайте людей, підтримайте економіку і підтримайте державу, – резюмував Гройсман.

До слова, співзасновник групи ICU Макар Пасенюк прогнозує падіння української економіки в цьому році на 6-8% з подальшим відновленням за U-кривою.