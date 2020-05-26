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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 26 мая зафиксированы 339 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 21 584.

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09:48 - 26 мая

Рестораны и кафе смогут работать в обычном режиме только с 10 июня, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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09:15 - 26 мая

В Украине по состоянию на утро 26 мая — 21 584 случая коронавирусной болезни, в частности, за сутки зафиксировано 339 новых случаев.

В целом, по данным ЦОЗ, умерли от Сovid-19 644 человека, 7 575 уже выздоровели.

Количество случаев коронавируса в областях:

  • Винницкая область — 910 случаев;
  • Волынская область — 805 случаев;
  • Днепропетровская область — 895 случаев;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Житомирская область — 647 случаев;
  • Закарпатская область – 1 092 случая;
  • Запорожская область — 416 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1 306 случаев;
  • Кировоградская область — 482 случая;
  • г. Киев – 2 710 случаев;
  • Киевская область – 1 458 случаев;
  • Львовская область – 1 405 случаев;
  • Луганская область — 44 случая;
  • Николаевская область — 281 случай;
  • Одесская область — 842 случая;
  • Полтавская область — 267 случаев;
  • Ровенская область – 1 475 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1 124 случая;
  • Харьковская область — 930 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 370 случаев;
  • Черновицкая область – 3 101 случай;
  • Черкасская область — 392 случая;
  • Черниговская область — 134 случая.

Коронавірус в Україні

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08:07 - 26 мая

В Волынской области в поселке Торчин Луцкого района зафиксировали вспышку коронавируса среди сотрудников предприятия Волыньхолдинг.

Заболели восемь работников завода.

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07:04 - 26 мая

В Херсонской области за последние сутки — ни одного нового случая коронавируса, в тоже время выздоровели еще трое пациентов.

С 25 мая в области возобновили работу 75 детсадиков в Херсоне и 10 —  Чаплинской ОТО.

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20:55 - 25 мая

С 1 июня 2020 года украинским вузам могут разрешить проводить экзаменационные сессии.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

— Это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц, — отметила Любомира Мандзий.

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16:56 - 25 мая

КГГА опубликовала регламент выхода образовательных учреждений столицы из карантина и режим их работы до полной отмены ограничительных мер.

В регламенте прописаны порядок сбора информации о состоянии здоровья персонала и учащихся, условия посещения заведений, обязанности учителей, правила дезинфекции помещений и действия руководства учреждения в случае выявления больного коронавирусом.

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14:00 - 25 мая

По состоянию на 12.00 25 мая в Киеве зафиксировано 2 652 случая коронавирусной болезни. За сутки заболело еще 29 киевлян.

Это впервые за последние несколько дней, когда динамика резко пошла на убыль.

Заболели:

  • 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;
  • 11 мужчин от 37 до 75 лет;
  • 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

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13:59 - 25 мая

В Киевской области со вторника, 26 мая, будет смягчен карантин. В области начнет работу транспорт, откроются детские садики.

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08:45 - 25 мая

В Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.

Так, количество инфицированных коронавирусом уменьшается четвертый день. В пятницу — 442 случая, в субботу — 432, а воскресенье — 406.

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21:05 - 24 мая

В Черновицкой области 52 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в области госпитализировали 19 пациентов.

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