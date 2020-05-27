7 мая в рамках переговоров МВФ и Украина согласовали 18-месячную программу для нашего государства, размер которой составит $5 млрд.

Сейчас программа МВФ очень важна, ведь мировой финансовый кризис только набирает обороты.

И в ближайшее время мы можем увидеть девальвацию (уменьшение курса) гривны, а вместе с этим — подорожание доллара.

Однако не только на доллар повлияет кризис, наибольший удар которого ожидается осенью.

Факты ICTV рассказывают, какого курса доллара ожидать летом, и что изменится в Украине после получения траншей по новой программе МВФ.

Курс доллара

После начала карантина наблюдался резкий рост курса доллара, а сейчас он около двух месяцев колеблется в районе 26,5-28 грн/долл.

Однако такая ситуация больше связана с карантинными ограничениями, а не финансовым кризисом. Многие опасаются, что с течением времени, когда последствия кризиса будут ощущаться сильнее, курс доллара значительно возрастет.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук считает, что в течение июня курс доллара в Украине сохранится на уровне 26-27 грн/долл.

По его словам, стабилизация курса гривны в последнее время связана с платежами квартальных налогов предприятиями и информацией о смягчении карантина.

Это означает, что бизнес начал готовиться к стабилизации своей работы или возвращению к ней. Сейчас ему приходится продавать валюту для покрытия всех расходов, что также влияет на курс гривны к доллару.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в ближайшее время отката курса гривны к доллару до 25 грн и ниже ждать не стоит ведь карантин и экономический кризис внесли свои коррективы.

По прогнозам Ukraine Economic Outlook, до конца мая курс доллара будет стабильно снижаться. Он мог бы вырасти примерно до 27,7 грн/долл, если бы Украина не согласовала программу МВФ.

Однако в мае есть другая проблема — выплата долгов. Она должна состояться 29 мая и также может значительно повлиять на курс гривны.

Экономист Алексей Кущ рассказал Фактам ICTV, что в ближайшее время в Украине будет достаточно “скучная динамика” курса доллара.

— Деловая активность очень медленно восстанавливается в бизнесе. Потому спрос импортеров на валюту будет находиться на достаточно низком уровне. Импортеры топлива также будут экономить валютные ресурсы. Да и спрос на него снизился из-за карантина и экономического кризиса. Потребительская активность населения также снизилась до минимальных показателей. Люди не тратят деньги, поскольку их может просто не быть… У многих сократились зарплаты, некоторых уволили. То есть у людей нет ресурсов для вкладывания в валютные запасы, — объясняет Кущ.

Потому, до начала осени не стоит ожидать особых скачков валюты. В целом — курс будет более-менее стабильным.

— Но это не исключает наличия курсовых колебаний. Он может держаться на отметке 27 грн/долл, уходить немного выше или немного ниже. Это будет связано, в основном, с бюджетными процессами. Все основные курсовые новости нас могут ожидать уже осенью, когда ситуация может выйти из временного рыночного равновесия, — рассказывает экономист.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что гривна будет находиться в “хорошей форме”, ведь Украина получит деньги не только от МВФ, но и от Всемирного банка и Евросоюза.

По мнению Фурсы, даже до конца года курс доллара не достигнет 30 грн. Вполне реально, что в 2021 год наша страна войдет с курсом 28-29 грн/долл.

В общем, если не возникнет новых значимых проблем, то курс доллара в Украине не будет превышать заложенный в бюджет — 29,5 грн/долл.

Однако на конец года прогнозы пока делать не стоит. Кущ называет эту задачу практически нереальной, ведь мы не знаем, по какой модели будет идти восстановление экономики.

— Очень много возможных моделей. Все будет зависеть от восстановления мировых сырьевых, финансовых рынков, мировой экономики. Украина – импортно ориентированная, сырьевая страна, которая напрямую коррелирует с поведением мировых цен на сырье. Прежде всего, на руду, метал и сельскохозяйственное сырье. Кроме того, ключевое значение будет играть наличие или отсутствие второй волны пандемии, — подытожил экономист.

Программа МВФ

На этот раз программа МВФ для Украины будет несколько иной, чем планировалось ранее. Наши власти ожидали, что государство получит программу расширенного финансирования (EFF) сроком на три года.

А у нас будет 18-месячная программа Stand-by.

— Учитывая беспрецедентную неопределенность относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячную Stand-by, которая может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти, — заявил директор Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Да, обидно, что Украина получит краткосрочную программу, но нужно не забывать, что в течение последних двух месяцев, после начала вспышки коронавируса в Европе, Международный валютный фонд не утвердил ни одну программу EFF.

По новой программе, до конца 2020 года наша страна получит $3,5 млрд, а в 2021 году еще $1,5 млрд. Несмотря на то, что сумма по программе несколько меньше, чем ожидалось ранее ($8 млрд) в МВФ уверяют, что общий объем финансовой поддержки Украины не изменится.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый транш Украина получит уже на следующей неделе. Это очень важно, ведь нашей экономике как никогда нужна поддержка.

По словам президента Владимира Зеленского, средства направят на поддержку государственного бюджета и сохранения платежного баланса.

В комментарии Фактам ICTV старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар сказал, что глава государства просто констатировал факт. То есть, средства и должны выделяться именно на указанные цели.

Главное — пройти экономический кризис с наименьшими потерями.

— В год кризиса страна не получает инвестиции. А внешние долги и в дальнейшем необходимо обслуживать, поэтому любой дешевый кредит, а кредиты МВФ самые дешевые, являются подспорьем в этой ситуации, — говорит Кухар.

Однако кредит МВФ, в первую очередь, для государства, его стабильности. Поэтому не нужно думать, что после получения транша мы увидим снижение цен на продукты, предметы первой необходимости и тому подобное.

— Получение кредита МВФ никак не повлияет на инфляцию, цены, улучшение жизни населения. Украинцам будет лучше из-за того, что страна не станет банкротом в этом году… А такого типа зависимости, чтобы повлияла на цены на рынке, не существует, — сказал старший экономист Ukraine Economic Outlook.

Возможности в кризис

Да, в 2020 году будет время, когда все больше всего будут ощущать последствия мирового финансового кризиса. Но на этот раз Украина может не так сильно пострадать от него.

В рамках спецпроекта Киевского международного экономического форума #інсайтиКМЕФ директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что реформирование банковского сектора помогло сохранить макроэкономическую стабильность Украины.

По его словам, в среднем ВВП в указанном регионе упадет примерно на 4,5%. Но у Украины есть возможность вырасти более чем на 5%.

В настоящее время существует кризис цепи поставок из-за пандемии коронавируса. Но для стран это может открыть новые возможности.

— Европейские компании размышляют над переносом своих производственных инфраструктур с Дальнего Востока в Европу, и Украина вполне может стать реципиентом такого “переезда”, если, конечно, инвестиционный климат и в дальнейшем будет улучшаться, — говорит Патроне.

Но не только банковская система хорошо подготовилась к прохождению кризиса. Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная считает, что украинские компании также неплохо подготовлены.

Многим из них пришлось пережить кризис, который был только в Украине. Но это лишь укрепило их и сейчас они являются достаточно привлекательными для инвестиций.

— Если посмотреть на успешные инвестиционные портфели, 15 компаний, которые мы поддерживали через различные фонды, то мы увидим, что за последние пять лет эти компании стали гибкими, устойчивыми, операционно эффективными, у них низкая долговая нагрузка. Они создают самостоятельные валютные хеджи внутри собственных структур, экспортируют свои товары по всему миру, удерживают цены на свои товары на очень конкурентоспособном уровне, я думаю, они в очень хорошем положении, — рассказывает Кошарная.

Она считает, что наибольшие инвестиции в ближайшее время могут получить украинская IT-индустрия, отрасль сельского хозяйства и продовольственный сектор.

Кроме того, директор Horizon Capital видит и возможности для Украины во время кризиса. Они также связаны с проблемами из-за пандемии коронавируса, в частности, поставкой товаров.

В нынешней ситуации наша страна имеет географическое преимущество и возможность ускорить локализацию предприятий, которые будут экспортировать продукцию на рынки Европы, Азии и Ближнего Востока.

Украина уже неоднократно проходила через тяжелые кризисы в 2008 и 2014 годах, но сейчас страна подготовлена ​​как никогда.

Даже если гривна немного пострадает, у нас есть реальный шанс освоить что-то новое и занять важные позиции в мире после пандемии.

Владислав Бомбела