7 травня в рамках переговорів МВФ та Україна погодили 18-місячну програму для нашої держави, розмір якої складатиме $5 млрд.

Нині програма МФВ є дуже важливою, адже світова фінансова криза лише набирає обертів.

І найближчим часом ми можемо побачити девальвацію (зменшення курсу) гривні, а разом з цим – здорожчання долару.

Проте не лише на долар вплине криза, найбільший удар якої очікується восени.

Факти ICTV розповідають, якого курсу долару очікувати влітку, і що зміниться в Україні після отримання траншів за новою програмою МВФ.

Курс долара

Після початку карантину спостерігалося різке зростання курсу долара, а нині він близько двох місяців коливається у районі 26,5-28 грн/дол.

Проте така ситуація найбільше пов’язана з карантинними обмеженнями, а не фінансовою кризою. Багато хто побоюється, що з плином часу, коли наслідки кризи відчуватимуться сильніше, курс долара значно зросте.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук вважає, що протягом червня курс долара в Україні збережеться на рівні 26-27 грн/дол.

За його словами, стабілізація курсу гривні останнім часом пов’язана зі сплатами квартальних податків підприємствами та інформацією про пом’якшення карантину.

Це означає, що бізнес почав готуватися до стабілізації своєї роботи або повернення до неї. Нині йому доводиться продавати валюту для покриття усіх витрат, що також впливає на курс гривні до долара.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що найближчим часом зменшення курсу гривні до долара до 25 грн і нижче не варто очікувати адже карантин та економічна криза внесли свої корективи.

За прогнозами Ukraine Economic Outlook, до кінця травня курс долара стабільно знижуватиметься. Він міг би зрости приблизно до 27,7 грн/дол, якщо б Україна не погодила програму МВФ.

Однак у травні є інша проблема – виплата боргів. Вона має відбутися 29 травня і також може значно вплинути на курс гривні.

Економіст Олексій Кущ розповів Фактам ICTV, що найближчим часом в Україні буде досить “нудна динаміка” курсу долара.

– Ділова активність дуже повільно відновлюється в бізнесі. Тому попит імпортерів на валюту перебуватиме на досить низькому рівні. Імпортери палива також економитимуть валютні ресурси. Та й попит на нього знизився через карантин та економічну кризу. Споживча активність населення також знизилася до мінімальних показників. Люди не витрачають гроші, оскільки їх може просто не бути… У багатьох скоротилися зарплати, декого звільнили. Тобто у людей немає ресурсів для вкладання у валютні запаси, – пояснює Кущ.

Тому, до початку осені не варто очікувати особливих стрибків валюти. Загалом – курс буде більш-менш стабільним.

– Але це не виключає наявності курсових коливань. Він може триматися на позначці 27 грн/дол, йти трохи вище або трохи нижче. Це буде пов’язано, в основному, з бюджетними процесами. Всі основні курсові новини чекатимуть на нас вже восени, коли ситуація може вийти з тимчасової ринкової рівноваги, – розповідає економіст.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що гривня знаходитиметься у “хорошій формі”, адже Україна отримає гроші не лише від МВФ, але й від Всесвітнього банку та Євросоюзу.

На думку Фурси, навіть до кінця року курс долара не сягне 30 грн. Цілком реально, що у 2021 рік наша країна увійде з курсом 28-29 грн/дол.

Загалом, якщо не виникне нових істотних проблем, то курс долара в Україні не перевищуватиме закладений у бюджет – 29,5 грн/дол.

Однак на кінець року прогнози поки робити не варто. Кущ називає це завдання практично нереальним, адже ми не знаємо, за якою моделлю йтиме відновлення економіки.

– Дуже багато можливих моделей. Все залежатиме від відновлення світових сировинних, фінансових ринків, світової економіки. Україна – імпортно орієнтована, сировинна країна, яка безпосередньо корелює з поведінкою світових цін на сировину. Перш за все, на руду, метал і сільськогосподарську сировину. Крім того, ключове значення гратиме наявність або відсутність другої хвилі пандемії, – підсумував економіст.

Програма МВФ

Цього разу програма МВФ для України буде дещо інакшою, ніж планувалося раніше. Наша влада очікувала, що держава отримає програму розширеного фінансування (EFF) терміном на три роки.

Натомість у нас буде 18-місячна програма Stand-by.

– Враховуючи безпрецедентну невизначеність щодо економічних та фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячну Stand-by, яка може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади, – заявив директор Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Так, прикро, що Україна отримає короткострокову програму, але потрібно не забувати, що протягом останніх двох місяців, після початку спалаху коронавірусу в Європі, Міжнародний валютний фонд не затвердив жодну програму EFF.

За новою програмою, до кінця 2020 року наша країна отримає $3,5 млрд, а в 2021 році ще $1,5 млрд. Попри те, що сума за програмою дещо менша, ніж очікувалося раніше ($8 млрд) в МВФ запевняють, що загальний обсяг фінансової підтримки України не зміниться.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перший транш Україна отримає вже наступного тижня. Це дуже важливо, адже нашій економіці як ніколи потрібна підтримка.

За словами президента Володимира Зеленського, кошти направлять на підтримку державного бюджету та збереження платіжного балансу.

У коментарі Фактам ICTV старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар сказав, що глава держави просто констатував факт. Тобто, кошти і мають виділятися саме на зазначені цілі.

Головне – пройти економічну кризу з найменшими втратами.

– У рік кризи країна не отримує інвестицій. А зовнішні борги і надалі необхідно обслуговувати, тому будь-який дешевий кредит, а кредити МВФ найдешевші, є підтримкою у цій ситуації, – каже Кухар.

Проте кредит МВФ, в першу чергу, для держави, її стабільності. Тому не потрібно думати, що після отримання траншу ми побачимо зниження цін на продукти, предмети першої необхідності тощо.

– Отримання кредиту МВФ жодним чином не впливатиме на інфляцію, ціни, покращення життя населення. Українцям буде краще через те, що країна не стане банкрутом цього року… А такого типу залежності, щоб вплинула на ціни на ринку, не існує, – сказав старший економіст Ukraine Economic Outlook.

Можливості в кризу



Так, у 2020 році буде час, коли всі найбільше відчуватимуть наслідки світової фінансової кризи. Але цього разу Україна може не так сильно постраждати від неї.

У рамках спецпроєкту Київського міжнародного економічного форуму #інсайтиКМЕФ директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що реформування банківського сектору допомогло зберегти макроекономічну стабільність України.

За його словами, у середньому ВВП в зазначеному регіоні впаде приблизно на 4,5%. Але в України є можливість вирости більш, ніж на 5%.

Нині існує криза ланцюга постачання через пандемію коронавірусу. Але для країн це може відкрити нові можливості.

– Європейські компанії розмірковують над перенесенням своїх виробничих інфраструктур з Далекого Сходу до Європи, і Україна цілком може стати реципієнтом такого “переїзду”, якщо, звісно, інвестиційний клімат і надалі покращуватиметься, – каже Патроне.

Але не лише банківська система добре підготувалася до проходження кризи. Засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна вважає, що українські компанії також непогано підготовлені.

Багатьом з них довелося пережити кризу, яка була лише в Україні. Але це зміцнило їх і нині вони є досить привабливими для інвестицій.

– Якщо подивитись на найуспішніші інвестиційні портфелі, на 15 компаній, які ми підтримували через різноманітні фонди, то ми побачимо, що за останні п’ять років ці компанії стали гнучкими, стійкими, операційно ефективними, у них низьке боргове навантаження. Вони створюють самостійні валютні хеджі всередині власних структур, експортують свої товари по всьому світі, утримують ціни на свої товари на дуже конкурентоздатному рівні, я думаю, вони у дуже хорошому становищі, – розповідає Кошарна.

Вона вважає, що найбільші інвестиції найближчим часом можуть отримати українська IT-індустрія, галузь сільського господарства та продовольчий сектор.

Крім того, директор Horizon Capital бачить і можливості для України під час кризи. Вони також пов’язані з проблемами через пандемію коронавірусу, зокрема, постачання товарів.

В нинішній ситуації наша країна має географічну перевагу і можливість пришвидшити локалізацію підприємств, які експортуватимуть продукцію на ринки Європи, Азії та Близького сходу.

Україна вже неодноразово проходила через важкі кризи у 2008 та 2014 роках, але нині країна підготовлена як ніколи.

Навіть якщо гривня трохи постраждає, у нас є реальний шанс освоїти щось нове і зайняти важливі позиції у світі після пандемії.

Владислав Бомбела