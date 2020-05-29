Более миллиона украинцев, по экспертным оценкам, потеряли работу за время карантина. Их или уволили, или отправили за свой счет в отпуск. Более 200 тыс. обратились в центры занятости и сейчас получают выплаты. Сколько платят безработным и в каких сферах устроиться проще всего?

Как обстоит ситуация с работой в Украине

Каждый ее день похож на предыдущий. Около 10.00 Даша встает, приводит себя в порядок, завтракает и садится искать работу. Каждый день тратит на это минимум два часа. И пока – безрезультатно. Ей 27. В конце марта она вернулась в родное Запорожье из Польши, где проработала около девяти месяцев. С заработков уехала на несколько недель раньше срока: Украина закрывала границу из-за коронавируса, и Даша хотела успеть вернуться домой. Надеялась, что за две недели обсервации найдет работу. Опыт у нее есть – до Польши шесть лет проработала в банке. Но прошло уже 10 недель, запасы почти проедены, а работы нет.

— Найти работу сейчас сложно. Я отправляю резюме на все подходящие мне банковские вакансии. Но пока ответа нет. И самих вакансий, по моим ощущениям, меньше, чем раньше, — говорит Даша.

Дашины ощущения ее не обманывают. По данным аналитического отдела Work.ua, за время карантина количество вакансий сократилось вдвое по сравнению с февралем. И это при том, что ближе к лету предложений на рынке труда обычно становится больше, стартуют сезонные работы. Но если в начале июня 2019-го количество вакансий и количество резюме на Work.ua практически совпадало, то к середине нынешнего мая – разница между ними огромная.

— Вряд ли вообще есть сектора, которые не почувствовали влияния карантина. Почувствовали это и соискатели: вчера специалист пользовался большим спросом со стороны работодателей, а сегодня может пересчитать подходящие вакансии на пальцах одной руки, — говорит Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра grc.ua, на котором размещено около полутора миллиона резюме.

По ее данным, наибольшее сокращение вакансий произошло в сферах, которые на карантине остановились полностью. Так, в марте предложений в гостинично-ресторанном бизнесе было в половину меньше, чем в феврале, а в апреле – на 40% меньше, чем в марте. На четверть во время строгих ограничений сократилось количество вакансий в сфере непродовольственной торговли – одежда, обувь, стройматериалы и так далее. Среди лидеров по падению и предложения от компаний, которые предоставляют услуги для населения – парикмахерские, салоны красоты, турфирмы.

— Как только начался кризис, сразу схлопнулись все проекты на будущее или те, которые в сытые времена находились в статусе полетит-не полетит. Условно говоря, если открывается спортзал где-то в июне, это означает, что в марте начинается подбор. Если этот зал не открывается, то вакансий нет и подбора тоже, — объясняет еще одну причину двукратного сокращения вакансий специалист по рекрутингу Татьяна Пашкина.

Сколько платят безработным?

Вакансий стало меньше, а вот желающих трудоустроиться – наоборот. Уже в первые две недели карантина активность соискателей, по данным grc.ua, выросла на 60%. В апреле спрос несколько упал, но в мае опять пошел в рост — плюс 20% по сравнению с предыдущим месяцем. К примеру, в банковской сфере, где уже которую неделю безуспешно пытается найти работу Даша, количество резюме выросло на 45%.

По информации Государственного центра занятости, на одну вакансию сейчас претендует 10 соискателей. Уже почти отчаявшись, в центр занятости обратилась и Даша.

— Я позвонила, сказали, что какую-то работу подыскать могут. Чтобы подать документы, идти в центр занятости не нужно: можно отправить их онлайн или через приложение Дія. Если до конца недели не найду сама, то отправлю. А выплата по безработице мне полагается минимальная, я же последний год в Украине не работала, — рассказывает Даша.

Минимальная выплата сейчас – 1 тыс. грн. На время карантина ее повысили с 650 грн. Она полагается тем, у кого за последний год страховой стаж был меньше шести месяцев, а также молодежи, которой после учебы нужна помощь в поиске первого рабочего места, и переселенцам, которые не могут документально подтвердить периоды своей занятости. Для остальных – помощь по безработице рассчитывается, исходя из стажа и средней зарплаты. Минимальная составляет 1 800 грн, максимальная — 8 408 грн. Средний размер такой помощи в апреле составил 3,7 тыс. грн.

Кроме помощи персональной, на время карантина парламент утвердил помощь для тех, кто потерял работу частично. Ее получает работодатель и распределяет между сотрудниками. По этой программе деньги уже перечислили для 90 тыс. украинцев. Максимальный размер компенсации по частичной безработице – 4,7 тыс. грн в месяц.

Совсем безработных в Государственном центре занятости по состоянию на 27 мая числилось 507 тыс. Это на 67% больше, чем ровно год назад. Только с начала карантина, то есть с 12 марта, заявки подали почти 240 тыс. потерявших работу. Но это лишь пятая часть тех, кто в этот период уволился/уволили/отправили за свой счет, предполагают в Киевской школе экономики.

— На пике карантина при худшем сценарии без работы сидели до 2,5 млн человек. Это на миллион больше, чем было в конце 2019 года, — говорит доктор экономических наук Киевской школы экономики Елена Шоломницкая.

Похожие цифры называли и в Торгово-промышленной палате Украины. Эти расчеты основаны на различных данных, в том числе опросах работодателей и структуре занятости населения. К примеру, только в гостинично-ресторанной сфере, которая на время карантина остановилась практически полностью, в Украине работает почти 300 тыс. людей. Около 200 тыс. – заняты в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха, которой тоже досталось. Конечно, уволили или отправили домой не всех, но это мы еще не вспомнили о работающих нелегально. А таких в Украине до 3,5 млн. И как раз устроенные неофициально – первые кандидаты на вылет, считает Шоломницкая.

— Но хорошая новость в том, что с ослаблением карантина людей начали набирать назад или возвращать из неоплачиваемых отпусков. Половина из тех, кто еще месяц назад сидел без работы, уже возобновили свою деятельность, — говорит она.

Свет в конце тоннеля

На сайтах по поиску работы постепенное восстановление рынка подтверждают. Аналитическая служба Work.ua сообщает о росте количества вакансий третью неделю подряд.

— Есть надежда, что, может быть, у нас будет рост сезонных вакансий. Если выяснится, что отдыхать мы будем у себя, то приморские районы страны расцветут ворохом вакансий: администраторов в гостиницах, барменов, официантов, горничных и просто продавцов на песке, как это раньше модно было называть, — добавляет специалист по рекрутингу Татьяна Пашкина.

Кроме того, не все сферы во время карантина пострадали. Юлия Дрожжина из grc.ua отмечает бурный рост вакансий в сфере IT, транспорта и логистики, медицины, производства, а также админуслуг (переводчики, секретари, операторы колл-центров). То есть выросли те, кто обеспечивал жизнь на удаленке во время пандемии. Эти специалисты, по прогнозам рекрутеров, будут востребованы и в ближайшем будущем. Однако негативный тренд по безработице перекрыть не смогут – по прогнозу правительства, в 2020 году она составит 9,4% против 8,6% годом ранее.

— Уровень безработицы будет выше, потому что вся экономика будет в худшем состоянии, чем она была в конце 2019 года. Ведь эта рецессия – глобальная, — объясняет Елена Шоломницкая из Киевской школы экономики.

Помочь с трудоустройством украинцам, которые из-за карантина остались или останутся без работы, хотели в правительстве. Премьер Денис Шмыгаль говорил о создании 500 тыс. рабочих мест. На строительстве дорог, например. С зарплатой 6-8 тыс. грн.

— Я не знаю, как можно выжить на такие деньги. Особенно, если работает только муж, а жена в декрете, например, — говорит Даша.

Но снова ехать за тысячи километров от дома она пока не хочет. Очень надеется, что пригодится в родном Запорожье. К слову, как раз перед выходом этой статьи ей позвонили из банка – пригласили на собеседование.

Журналистка программы Вікна-Новини Яна Брензей