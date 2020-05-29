Понад мільйон українців, за експертними оцінками, втратили роботу за час карантину. Їх або звільнили, або відправили за свій рахунок у відпустку. Більше 200 тис. осіб звернулися в центри зайнятості і зараз отримують виплати. Скільки платять безробітним і в яких сферах влаштуватися найпростіше?

Яка ситуація з роботою в Україні

Кожен її день схожий на попередній. Близько 10.00 Даша встає, приводить себе до ладу, снідає і сідає шукати роботу. Щодня витрачає на це мінімум дві години. І поки – безрезультатно. Їй 27. В кінці березня вона повернулася в рідне Запоріжжя з Польщі, де пропрацювала близько дев’яти місяців. Із заробітків виїхала на кілька тижнів раніше терміну: Україна закривала кордон через коронавірус, і Даша хотіла встигнути повернутися додому. Сподівалася, що за два тижні обсервації знайде роботу. Досвід у неї є – до Польщі шість років працювала в банку. Але пройшло вже 10 тижнів, запаси майже проїли, а роботи немає.

— Знайти роботу зараз складно. Я відправляю резюме на всі банківські вакансії. Але поки що відповіді немає. І самих вакансій, мені здається, менше, ніж раніше, – каже Даша.

Відчуття Даші її не обманюють. За даними аналітичного відділу Work.ua, під час карантину кількість вакансій скоротилася вдвічі у порівнянні з лютим. І це попри те, що ближче до літа пропозицій на ринку праці зазвичай стає більше, стартують сезонні роботи. Але якщо на початку червня 2019 року кількість вакансій і резюме на Work.ua практично збігалася, то до середини нинішнього травня – різниця між ними величезна.

— Навряд чи взагалі є сектори, які не відчули впливу карантину. Відчули це і шукачі: вчора фахівець користувався великим попитом з боку роботодавців, а сьогодні може перерахувати відповідні вакансії на пальцях однієї руки, – каже Юлія Дрожжина, спеціаліст експертно-аналітичного центру grc.ua, на якому розміщено близько півтора мільйона резюме.

За її даними, найбільше скорочення вакансій відбулося в сферах, які на карантині зупинилися повністю. Так, у березні пропозицій в готельно-ресторанному бізнесі було на половину менше, ніж в лютому, а в квітні – на 40% менше, ніж в березні. На чверть під час суворих обмежень скоротилася кількість вакансій у сфері непродовольчої торгівлі – одяг, взуття, будматеріали тощо. Серед лідерів за падінням і пропозиції від компаній, які надають послуги для населення – перукарні, салони краси, турфірми.

— Щойно почалася криза, відразу зупинилися всі проекти на майбутнє або ті, які в ситі часи перебували в статусі полетить – не полетить. Умовно кажучи, якщо відкривається спортзал десь в червні, це означає, що в березні починається підбір. Якщо цей зал не відкривається, то вакансій немає і підбору теж, – пояснює ще одну причину дворазового скорочення вакансій спеціаліст з рекрутингу Тетяна Пашкіна.

Скільки платять безробітним?

Вакансій стало менше, а от охочих працевлаштуватися – навпаки. Вже в перші два тижні карантину активність претендентів, за даними grc.ua, зросла на 60%. У квітні попит дещо впав, але в травні знову почав зростати – плюс 20% в порівнянні з попереднім місяцем. Наприклад, в банківській сфері, де вже котрий тиждень безуспішно намагається знайти роботу Даша, кількість резюме зросла на 45%.

За інформацією Державного центру зайнятості, на одну вакансію зараз претендує десять кандидатів. Вже майже зневірившись, в центр зайнятості звернулася і Даша.

— Я зателефонувала, сказали, що якусь роботу підшукати можуть. Щоб подати документи, йти в центр зайнятості не потрібно: можна відправити їх онлайн або через додаток Дія. Якщо до кінця тижня не знайду сама, то відправлю. А виплата з безробіття у мене буде мінімальна, я ж останній рік в Україні не працювала, – розповідає Даша.

Мінімальна виплата зараз – 1 тис. грн. На час карантину її підвищили з 650 грн. Вона призначається тим, у кого за останній рік страховий стаж був менше шести місяців, а також молоді, якій після навчання потрібна допомога в пошуку першого робочого місця, і переселенцям, які не можуть документально підтвердити періоди своєї зайнятості. Для інших – допомога з безробіття розраховується, виходячи зі стажу і середньої зарплати. Мінімальна становить 1 800 грн, максимальна – 8 408 грн. Середній розмір такої допомоги в квітні склав 3,7 тис. грн.

Крім допомоги персональної, на час карантину парламент затвердив допомогу для тих, хто втратив роботу частково. Її отримує роботодавець і розподіляє між співробітниками. За цією програмою гроші вже перерахували для 90 тис. українців. Максимальний розмір компенсації з часткового безробіття – 4,7 тис. грн на місяць.

Зовсім безробітних в Державному центрі зайнятості станом на 27 травня зареєструвалося 507 тис. Це на 67% більше, ніж рівно рік тому. Тільки з початку карантину, тобто з 12 березня, заявки подали майже 240 тис. осіб, які втратили роботу. Але це лише п’ята частина тих, хто в цей період звільнився/звільнили/відправили за свій рахунок, припускають в Київській школі економіки.

— На піку карантину за найгіршого сценарію без роботи сиділи до 2,5 млн людей. Це на мільйон більше, ніж було в кінці 2019 року, – говорить доктор економічних наук Київської школи економіки Олена Шоломницька.

Схожі цифри називали і в Торгово-промисловій палаті України. Ці розрахунки засновані на різних даних, зокрема на опитуваннях роботодавців та структурі зайнятості населення. Наприклад, тільки в готельно-ресторанній сфері, яка на час карантину зупинилася практично повністю, в Україні працює майже 300 тис. людей. Близько 200 тис. – зайняті в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, якій теж дісталося. Звичайно, звільнили або відправили додому не всіх, але це ми ще не згадали про тих, хто працює нелегально. А таких в Україні до 3,5 млн. І саме влаштовані неофіційно – перші кандидати на виліт, вважає Шоломницька.

— Але хороша новина в тому, що з ослабленням карантину людей почали набирати назад або повертати з неоплачуваних відпусток, – каже вона. – Половина з тих, хто ще місяць тому сидів без роботи, вже відновили свою діяльність.

Світло в кінці тунелю

На сайтах з пошуку роботи поступове відновлення ринку підтверджують. Аналітична служба Work.ua повідомляє про зростання кількості вакансій третій тиждень поспіль.

— Є надія, що, може, у нас буде зростання сезонних вакансій. Якщо з’ясується, що відпочивати ми будемо у себе, то приморські райони країни розквітнуть купою вакансій: адміністраторів в готелях, барменів, офіціантів, покоївок і просто продавців на піску, як це раніше було модно називати, – додає спеціалістка з рекрутингу Тетяна Пашкіна.

Крім того, не всі сфери під час карантину постраждали. Юлія Дрожжина з grc.ua відзначає бурхливе зростання вакансій в сфері IT, транспорту і логістики, медицини, виробництва, а також адмінпослуг (перекладачі, секретарі, оператори Call-центрів). Тобто виросли ті, хто забезпечував життя у дистанційному режимі під час пандемії. Ці фахівці, за прогнозами рекрутерів, будуть затребувані і в найближчому майбутньому. Однак негативний тренд з безробіття перекрити не зможуть – за прогнозом уряду, в 2020 році воно складе 9,4% проти 8,6% роком раніше.

— Рівень безробіття буде вищий, тому що вся економіка буде в гіршому стані, ніж вона була в кінці 2019 року. Адже ця рецесія – глобальна, – пояснює Олена Шоломницька з Київської школи економіки.

Допомогти з працевлаштуванням українцям, які через карантин залишилися або залишаться без роботи, хотіли в уряді. Прем’єр Денис Шмигаль говорив про створення 500 тис. робочих місць. На будівництві доріг, наприклад. Із зарплатою 6-8 тис. грн.

— Я не знаю, як можна вижити на такі гроші. Особливо, якщо працює тільки чоловік, а дружина в декреті, наприклад, – каже Даша.

Але знову їхати за тисячі кілометрів від дому вона поки не хоче. Дуже сподівається, що стане в пригоді в рідному Запоріжжі. До слова, саме перед виходом цієї статті їй подзвонили з банку – запросили на співбесіду.

Журналістка програми Вікна-Новини Яна Брензей