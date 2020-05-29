Местные выборы: чего ждать от выборов в Киеве и регионах

Пандемия коронавируса пока не изменила планы провести в Украине в конце октября выборы в местные органы власти. Кампания уже начинается, что особо заметно по резко возросшей активности в благоустройстве городов. Переизбраться же всем хочется.

Местные выборы – не парламентские и не президентские. Здесь чаще голосуют за “свои, знакомые лица”, за “проверенных хозяйственников”, а не за популярные политические бренды. Это будут первые выборы, к которым партия Слуга народа и команда президента Владимира Зеленского подходят в статусе власти. А желающих взять реванш за предыдущие разгромные поражения хватает, да и старые элиты на местах сдавать позиции не намерены. Одним словом, должно быть горячо.

Регионы против центра

Особенно обострил отношения по линии центр — регионы, внедренный из-за коронавируса карантин. Местные органы власти оказались на передовой борьбы с вирусом и не преминули этим воспользоваться, не особо беспокоясь об указаниях из Киева. Апогей этой истории – открытый конфликт мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с президентом Зеленским. Там уже и до суда дошло.

Но выяснения, кто бандит – это красивая телевизионная картинка, а вот общей тенденции не замечать нельзя. Децентрализация увеличила количество денег на местах, кадровая слабость центра в регионах, которую признает сам Зеленский, развязала старым элитам руки, а коронакризис в условиях приближающихся выборов позволил им продемонстрировать и продать подороже свои возможности.

— Местные власти первыми сталкиваются с проблемами, которые принес нам коронавирус. Мы получили тотальный рост поддержки действующих мэров, в первую очередь, это касается не просто городов миллионников, крупных городов, это касается всех городов, вся власть во всех городах и городках получила этот бонус. Можно уверенно говорить, что предстоящие местные выборы получили своих лидеров и этими лидерами стали действующие мэры, — отмечает директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

К тому же быть в конфликте с центром перед выборами выгодно для избирательной кампании. Каждый мэр хочет показать себя защитником местного бизнеса и более эффективным, чем центральные власти.

Партия мэров

Дошло даже до идеи создания новой партии местного самоуправления. Условной партии мэров. Правда, идея для украинской политики не новая, и не особо успешная.

— Я даже участвовал в попытке создания такой партии еще лет 13-14 назад и не очень получилось. Вторая попытка, которая частично была реализована, была на выборах 2019 года, тогда объединили часть мэров, потом они вошли в состав Оппозиционного блока. Но результат неутешительный — не преодолели проходной барьер, — вспоминает политолог Владимир Фесенко.

Актуальной идею партии мэров делали разговоры о возможных изменениях избирательного законодательства аккурат под выборы. Обсуждались предложения запретить самовыдвиженцам баллотироваться в мэры, обязать для участия партии в местных выборах создать ячейки как минимум в двух третях регионов Украины и установить 5% барьер на всеукраинском уровне для того, чтобы у политсилы была возможность провести своих депутатов в любой местный совет.

Суть таких нововведений одна – тотальная партизация украинской политики. То есть местных политических лидеров загоняли бы в большие, всеукраинские партии, а их личные региональные, мелкие политпроекты просто перестали бы существовать. В таком случае, идея объединения руководителей местных органов власти в единую партию мэров приобретала бы смысл.

Но Владимир Зеленский пообещал, что никакого изменения законодательства под выборы не будет. Однако, переговоры о создании партии мэров все равно продолжаются. Главные переговорщики – городской голова Киева Виталий Кличко и его коллега из Днепра Борис Филатов.

— Сейчас делаем социологический опрос и определяемся с форматом, — рассказал Фактам ICTV Кличко.

Филатов же настаивает, что речь идет не о партии мэров, а о партии, которая будет защищать интересы местного самоуправления.

— Это идея, которая витает в воздухе. Я подтверждаю, что все разговаривают со всеми, в разных форматах, но нельзя это приписывать Филатову, Кличко или мэрам городов-миллионников, или мэрам областных центров, это неправильно, более того, я считаю, что это специально приписывают, чтобы дискредитировать эту в принципе здравую идею, которая стоит сейчас на повестке дня, — подчеркивает Филатов в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

При этом далеко не все мэры готовы присоединиться к новой партии.

— Все мэры они политически ангажированы. Будет ли иметь успех профессиональная партия местного самоуправления? Я не думаю, — считает мэр Львова Андрей Садовый и шутит в разговоре с Фактами ICTV, что тогда можно будет создавать и “партию водителей троллейбусов” или “любителей пива”.

Филатов соглашается с тем, что по профессиональному признаку партию создавать нельзя – “партию пенсионеров, или партию булочников”, она будет обречена на “электоральный крах”. А вот партию, объединяющую “лидеров территориальных громад”, партию условных “хозяйственников” – по его мнению, можно.

При этом, возможно, новая партия нужна Филатову и Кличко не столько на местные выборы, как под следующие выборы парламентские, а сейчас новый проект смогут предварительно обкатать.

Битва за Киев

Предложений объединиться у городского головы Киева сейчас действительно хватает. У него и своя партия Удар есть, которую можно реанимировать или отдать под ту же партию мэров. И от Европейской солидарности Петра Порошенко, с которой Кличко шел на прошлые выборы, приглашения к переговорам поступают. Да и собственно с центральной властью, после смены во главе Офиса президента Андрея Ермака на Андрея Богдана у мэра Киева все хорошо. Одно понятно точно – сам Кличко попробует в третий раз переизбраться в мэры.

— Я буду баллотироваться на должность Киевского городского головы, потому что есть много планов, которые я обещал и хочу реализовать в нашем городе. Я также буду вести с собой людей, новую команду, тех людей, которые будут отстаивать местное самоуправлении, в Киевский городской совет, — заявляет мэр столицы.

Согласно последним соцопросам он абсолютный фаворит избирательной гонки. А серьезных конкурентов не видно. Главная интрига, кого же на ринг с Кличко выставит Слуга народа? Депутаты от партии власти даже письмо президенту Зеленскому написали с просьбой не сливать Киев Кличко и провести внутрипартийные праймериз для поиска кандидатов в мэры столицы и других больших городов. Зеленский пообещал, что праймериз будут, но пока даже слуги народа не понимают, что они будут из себя представлять.

В мэры Киева от слуг готовы пойти нардепы Александр Ткаченко, Александр Качура, Александр Дубинский и Николай Тищенко. Последний уже даже наружную рекламу начал по городу вешать и называть себя руководителям киевского штаба Слуги народа, но, похоже, все шансы Тищенко на мэрское кресло накрылись Велюром – скандалом с рестораном нардепа, который работал в кризис. Правда, Тищенко не сдается, недавно начал фотографироваться в маршрутках. Его коллега Качура говорит, что тоже готов к этому.

Неудивительно, что при таком уровне дискуссии, может Слуга народа выставить против Кличко и кандидата не из партии. Например, последнее время много говорят о главном санвраче страны Викторе Ляшко, как возможном кандидате в мэры от власти. Массовое баллотирование врачей на фоне борьбы с коронавирусом социологи вообще называют трендом предстоящих выборов.

Пока в Слуге народа думают, согласно соцопросам, второй рейтинг в столице после Кличко у шоумена Сергея Притулы. Притула член партии Голос, но будет ли он баллотироваться в городские головы столицы, в партии пока не говорят. Хотя сам шоумен уже пообещал, если станет мэром, команду среди своего юмористического проекта Вар’яти — шоу набирать не будет.

Среди других потенциальных кандидатов в мэры Киеве называют бизнесмена Андрея Пальчевского, экс-мэра Киева Александра Омельченко и экс-главу КГГА Александра Попова, еще одного бизнесмена Гарика Корогодского, а также ряд бывших нардепов: внефракционного Борислава Березу, свободовца Андрея Ильенко и экс-члена Свободы Юрия Левченко, бывшего БЮТовца Николая Томенко. Даже Андрея Богдана в мэры сватают.

Другое дело, что реальной альтернативы Кличко на данный момент нет и близко.

— У Виталия, в принципе, статус фаворита №1 на выборах в Киеве, но я бы не спешил с выводами, думаю, что в Киеве будет достаточно серьезная конкуренция, однако она будет скорее за то, кто выйдет во второй тур. А вот уже ситуация во втором туре может заключаться в том, что могут попытаться сформировать коалицию против Кличко, — полагает политолог Владимир Фесенко.

Большие города

С поиском соперников действующим мэрам в других больших городах у Слуги народа ситуация еще хуже. Кадровый голод — как говорит Зеленский. В партии уже заговорили о возможности выдвижения под своими флагами некоторых действующих городских голов. Вот только мэры под крыло партии власти не особо спешат, а активно заявляют о самостоятельных амбициях переизбраться.

— Я подтверждаю, что я иду на вторую каденцию, у меня для этого есть желание и поддержка моих земляков. Со Слугой народа переговоров не веду, — говорит Филатов.

Хотя, например, Садовый официальных заявления пока избегает:

— Я принял для себя решение, что о выборах буду говорить тогда, когда они будут официально объявлены. Ведь на самом деле избирательная риторика она мешает в ежедневной работе.

Но при этом признает, что уже ощущает старт предвыборной кампании.

Побить местные элиты в Слуге народа собираются уже не новыми лицами, а новыми лицами, но при этом хозяйственниками. Пока же, по сути, единственное, на что может рассчитывать партия власти на местных выборах, — это рейтинг самого Зеленского, за которого, судя по соцопросом, по-прежнему готовы проголосовать 40% граждан и 75% — во втором туре. Как за президента.

Но сам Зеленский ни в мэры Днепра, ни Львова не пойдет. А просто надписи фамилии на зеленом фоне уже может не хватить. Тогда противостояние Киева с регионами заиграет новыми красками, куда более буйными.

Валерий Литонинский