Місцеві вибори: чого чекати від виборів у Києві та регіонах

Пандемія коронавірусу поки не змінила планів провести в Україні в кінці жовтня вибори до місцевих органів влади. Кампанія вже починається, що особливо помітно за різким зростанням активності у благоустрої міст. Переобратися ж усім хочеться.

Місцеві вибори – не парламентські і не президентські. Тут частіше голосують за “свої, знайомі обличчя”, за “перевірених господарників”, а не за популярні політичні бренди. Це будуть перші вибори, до яких партія Слуга народу і команда президента Володимира Зеленського підходять в статусі влади. А охочих взяти реванш за попередні розгромні поразки вистачає, та й старі еліти на місцях здавати позиції не збираються. Одним словом, має бути гаряче.

Регіони проти центру

Особливо загострив відносини по лінії центр – регіони, впроваджений через коронавірус карантин. Місцеві органи влади опинилися на передовій боротьби з вірусом і не забули цим скористатися, не особливо турбуючись про вказівки з Києва. Апогей цієї історії – відкритий конфлікт мера Черкас Анатолія Бондаренка з президентом Зеленським. Там вже і до суду дійшло.

Але з’ясування, хто бандит – це красива телевізійна картинка, а ось загальної тенденції не помічати не можна. Децентралізація збільшила кількість грошей на місцях, кадрова слабкість центру в регіонах, яку визнає сам Зеленський, розв’язала старим елітам руки, а коронакриза в умовах виборів, дозволила їм продемонструвати і продати дорожче свої можливості.

— Місцева влада першою стикається з проблемами, які приніс нам коронавірус. Ми отримали тотальне зростання підтримки чинних мерів, в першу чергу, це стосується не просто міст мільйонників, великих міст, це стосується всіх міст, вся влада в усіх містах і містечках отримала цей бонус. Можна впевнено говорити, що майбутні місцеві вибори отримали своїх лідерів і цими лідерами стали чинні мери, – відзначає директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович.

До того ж бути в конфлікті з центром перед виборами вигідно для виборчої кампанії. Кожен мер хоче показати себе захисником місцевого бізнесу і більш ефективним, ніж центральна влада.

Партія мерів

Дійшло навіть до ідеї створення нової партії місцевого самоврядування. Умовної партії мерів. Щоправда, така ідея для української політики не нова, і раніше не була особливо успішною.

— Я навіть брав участь в спробі створення такої партії ще років 13-14 назад і не дуже вийшло. Друга спроба частково була реалізована на виборах 2019 року, тоді об’єднали частину мерів, потім вони увійшли до складу Опозиційного блоку. Але результат невтішний – не подолали прохідний бар’єр, – згадує політолог Володимир Фесенко.

Актуальною ідею партії мерів робили розмови про можливі зміни виборчого законодавства акурат напередодні голосування. Обговорювалися пропозиції заборонити самовисуванцям балотуватися в мери, зобов’язати партії для участі в місцевих виборах створити осередки як мінімум в двох третинах регіонів України і встановити 5% бар’єр на всеукраїнському рівні для того, щоб у політсили була можливість провести своїх депутатів в будь-яку місцеву раду.

Суть таких нововведень одна – тотальна партизація української політики. Тобто місцевих політичних лідерів заганяли б в великі, всеукраїнські партії, а їх особисті регіональні, дрібні політпроекти просто перестали б існувати. В такому випадку, ідея об’єднання керівників місцевих органів влади в єдину партію мерів дійсно мала б сенс.

Але Володимир Зеленський пообіцяв, що ніякої зміни законодавства під вибори не буде. Однак, переговори про створення партії мерів все одно тривають. Головні перемовники – міський голова Києва Віталій Кличко і його колега з Дніпра Борис Філатов.

— Зараз робимо соціологічне опитування і визначаємося з форматом, – розповів Фактам ICTV Кличко.

Філатов ж наполягає, що мова йде не про партію мерів, а про партію, яка буде захищати інтереси місцевого самоврядування.

— Це ідея, яка вітає в повітрі. Я підтверджую, що всі розмовляють з усіма, в різних форматах, але не можна це приписувати Філатову, Кличку чи мерам міст-мільйонників, або мерам обласних центрів, це неправильно, більш того, я вважаю, що це спеціально приписують, щоб дискредитувати цю в принципі здорову ідею, яка стоїть зараз на порядку денному, – підкреслює Філатов в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

При цьому далеко не всі мери готові приєднатися до нової партії.

— Всі мери вони політично заангажовані. Чи матиме успіх професійна партія місцевого самоврядування? Я не думаю, – вважає мер Львова Андрій Садовий і жартує в розмові з Фактами ICTV, що тоді можна буде створювати і “партію водіїв тролейбусів” або “любителів пива”.

Філатов погоджується з тим, що за професійною ознакою партію створювати не можна – “партію пенсіонерів, або партію булочників”, вона буде приречена на електоральний крах. А ось партію, яка об’єднає лідерів територіальних громад, партію умовних господарників – на його думку, можна.

При цьому, можливо, нова партія потрібна Філатову і Кличку не стільки на місцеві вибори, як під наступні вибори парламентські, а зараз новий проект зможуть попередньо обкатати.

Битва за Київ

Пропозицій об’єднатися у міського голови Києва зараз дійсно вистачає. У нього і своя партія Удар є, яку можна реанімувати або віддати під ту ж партію мерів. І від Європейської солідарності Петра Порошенка, з якої Кличко йшов на минулі вибори, запрошення до переговорів надходять. Та й власне з центральною владою, після зміни на чолі Офісу президента Андрія Єрмака на Андрія Богдана у мера Києва все добре. Одне зрозуміло точно – сам Кличко спробує втретє очолити столицю.

— Я буду балотуватися на посаду Київського міського голови, тому що є багато планів, які я обіцяв і хочу реалізувати в нашому місті. Я також буду вести з собою людей, нову команду, тих людей, які будуть відстоювати місцеве самоврядування, до Київської міської ради, – заявляє мер Києва.

Згідно з останніми соцопитуваннями він абсолютний фаворит виборчих перегонів. А серйозних конкурентів не видно. Головна інтрига, кого ж на ринг з Кличком виставить Слуга народу? Депутати від партії влади навіть лист президенту Зеленському написали з проханням не зливати Київ Кличку і провести внутрішньопартійні праймеріз для пошуку кандидатів в мери столиці та інших великих міст. Зеленський пообіцяв, що праймеріз будуть, але поки навіть слуги народу не розуміють, що вони будуть з себе представляти.

У мери Києва від слуг готові піти нардепи Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Олександр Дубинський і Микола Тищенко. Останній вже навіть зовнішню рекламу почав по місту вішати і називати себе керівником київського штабу Слуги народу, але, схоже, всі шанси Тищенко на мерське крісло накрилися велюром – скандалом з рестораном нардепа, який працював під час карантину. Правда, Тищенко не здається, недавно почав фотографуватися в маршрутках. Його колега Качура каже, що теж готовий до цього.

Не дивно, що при такому рівні дискусії, може Слуга народу виставити проти Кличка і кандидата зовсім не з партії. Наприклад, останнім часом багато говорять про головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, як можливого кандидата в мери від влади. Масове балотування лікарів на тлі боротьби з коронавірусом соціологи взагалі називають трендом майбутніх виборів.

Поки в Слузі народу думають, соцопитування віддають другий рейтинг в столиці після Кличка шоумену Сергію Притулі. Притула член партії Голос, але чи буде він балотуватися в міські голови столиці, в партії поки не кажуть. Хоча сам шоумен вже пообіцяв, якщо стане мером, команду серед свого гумористичного проекту Вар’яти – шоу набирати не буде.

Серед інших потенційних кандидатів у мери Києва називають бізнесмена Андрія Пальчевського, екс-мера столиці Олександра Омельченка і екс-голову КМДА Олександра Попова, ще одного бізнесмена Гарика Корогодського, а також ряд колишніх нардепів: позафракційного Борислава Березу, свободівця Андрія Іллєнка та екс-члена Свободи Юрія Левченка, колишнього бютівця Миколу Томенка. Навіть Андрія Богдана в мери сватають.

Інша справа, що реальної альтернативи Кличку на даний момент немає і близько.

— У Віталія, в принципі, статус фаворита №1 на виборах в Києві, але я б не поспішав з висновками, думаю, що в Києві буде досить серйозна конкуренція, проте вона буде швидше за те, хто вийде в другий тур. А ось вже ситуація в другому турі може полягати в тому, що можуть спробувати сформувати коаліцію проти Кличка, – вважає політолог Володимир Фесенко.

Великі міста

З пошуком суперників чинним мерам в інших великих містах у Слуги народу ситуація ще гірше. Кадровий голод – як каже Зеленський. У партії вже заговорили про можливість висунення під своїми прапорами деяких нинішніх міських голів. Ось тільки мери під крило партії влади не особливо поспішають, а активно заявляють про самостійні амбіції переобратися.

— Я підтверджую, що я йду на другу каденцію, у мене для цього є бажання і підтримка моїх земляків. З Слугою народу переговорів не веду, – каже Філатов.

Хоча, наприклад, Садовий офіційних заяв поки уникає:

— Я ухвалив для себе рішення, що про вибори буду говорити тоді, коли вони будуть офіційно оголошені. Адже насправді виборча риторика вона заважає в щоденній роботі.

Але при цьому визнає, що вже відчуває старт передвиборчої кампанії.

Побити місцеві еліти в Слузі народу збираються вже не новими обличчями, а новими обличчями, але при цьому господарниками. Поки ж, по суті, єдине, на що може розраховувати партія влади на місцевих виборах, – це рейтинг самого Зеленського, за якого, судячи з соцопитувань, як і раніше готові проголосувати 40% громадян і 75% – у другому турі. Проголосувати як за президента.

Але сам Зеленський ні в мери Дніпра, ні Львова не піде. А просто напису прізвища на зеленому тлі вже може не вистачити. Тоді протистояння Києва з регіонами заграє новими фарбами, куди більш буйними.

Валерій Літонінський