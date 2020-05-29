Перестрелка в Броварах – это отголоски коррупции среди распределения квот перевозчиков.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции во время распределения квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас прогнило, — отметил министр.

Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки пострадали три человека.

Читайте: Нарушал карантин: в Кривом Роге женщина подстрелила прокурора

— В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия, — отметил Геращенко.

Напомним, 29 мая в Броварах стрельбу устроили предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Конфликт между легальными транспортными перевозчиками и так называемыми частниками длится уже давно. Так как нелегалы ездят по своим маршрутам, которые короче, чем легальные, таким образом забирают половину трафика.