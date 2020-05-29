Стрілянина у Броварах: Зеленський, Аваков і Шмигаль провели нараду

Президент України Володимир Зеленський викликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для обговорення ситуації зі стріляниною у Броварах, яка відбулася вранці 29 травня.

Під час зустрічі Зеленський назвав інцидент не просто звичайною сутичною, а ситуацією з 90-х. Він вимагав пояснити, що сталося між перевізниками. Арсен Аваков озвучив інформацію, яка відома правоохоронцям.

– Одна з груп прийшла з помповою рушницею, з резинами, з дробовиками. Друга прийшла просто, без зброї. Почалося зіткнення місцевих, броварських, які раніше контролювали ці перевезення, і зовнішніх перевізників, яким тепер віддали значну частину цих маршрутів, – розповів Арсен Аваков.

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За його словами, поліція не знала про зустріч. Правоохоронці думали, що звозять простих працівників. Водночас Зеленський попросив розібратися у ситуації, покарати винних і допомогти людям, які від неї постраждали.

– Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на волю, щоб ми знайшли замовників… Там у вікна потрапили кулі. Потрібно, щоб допомогли людям, які постраждали від цієї ситуації, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах між перевізниками відбувся конфлікт. Озброєні чоловіки влаштували стрілянину прямо на вулиці.