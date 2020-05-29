В Броварах Киевской области предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками устроили стрельбу.

— Произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Сообщение о стрельбе поступило в 7.15, а уже через минуту правоохранители прибыли на место происшествия.

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В результате чего задержаны 10 человек. О них известно, что все не местные — приехали из разных уголков Украины.

Правоохранители также изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность.

По фактов стрельбы открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины.



















Стрельба в Броварах: конфликт между перевозчиками / 5 фотографий

К слову, на днях в одной из местных групп в Facebook появилось сообщение, что так называемые титушки пугают водителей, чтобы те не брали пассажиров в Киев.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Новоселица на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья. Сначала он убил двух человек, которые были вместе с ним, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали в то время.

Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать и вызвать полицию.