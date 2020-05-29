В работе компании Укртелеком произошел сбой во всех регионах Украины. В пресс-службе сообщили, что из-за этого у некоторых абонентов фиксируют проблемы с авторизацией, они не могут пользоваться интернетом.

Специалисты компании уже восстановили сервис для части абонентов. Однако ситуацию осложняет то, что проблема носит индивидуальный характер для каждой области.

В Укртелекоме также заверили, что технический сбой не повлиял на услуги голосовой связи, поэтому абоненты могут пользоваться телефоном.

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А вот абоненты мобильного оператора Vodafone Украина из-за сбоя в работе не могут пользоваться мобильной связью.

Но в компании уверяют, что интернет-сеть должна работать в обычном режиме.

Технические проблемы Укртелеком и Vodafone Украина обещают решить в ближайшее время.

Напомним, недавно в Украине произошел сбой в домашнем интернете от Киевстара. Также не работал сайт оператора.

Источник: Укртелеком, Vodafone Украина