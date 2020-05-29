В работе компании Укртелеком произошел сбой во всех регионах Украины. В пресс-службе сообщили, что из-за этого у некоторых абонентов фиксируют проблемы с авторизацией, они не могут пользоваться интернетом.
Специалисты компании уже восстановили сервис для части абонентов. Однако ситуацию осложняет то, что проблема носит индивидуальный характер для каждой области.
В Укртелекоме также заверили, что технический сбой не повлиял на услуги голосовой связи, поэтому абоненты могут пользоваться телефоном.
Читайте: В работе сервисного центра МВД произошел сбой
А вот абоненты мобильного оператора Vodafone Украина из-за сбоя в работе не могут пользоваться мобильной связью.
Но в компании уверяют, что интернет-сеть должна работать в обычном режиме.
Технические проблемы Укртелеком и Vodafone Украина обещают решить в ближайшее время.
Напомним, недавно в Украине произошел сбой в домашнем интернете от Киевстара. Также не работал сайт оператора.
Источник: Укртелеком, Vodafone Украина