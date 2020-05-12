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Факты / Украина / Общество

В работе сервисного центра МВД произошел сбой

Сервисный центр МВД пока недоступен для онлайн-записи.

По их данным, произошел сбой, однако запись в электронную очередь доступен в сервисных центрах Киева и Днепропетровской области.

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Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги можно позвонить на справочный телефон Регионального сервисного центра МВД в соответствующем регионе.

В работе сервисного центра МВД произошел сбой

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине обновили приложение Штрафы UA, благодаря которому нарушители ПДД могут оплатить штрафы онлайн.

Источник: Главный сервисный центр МВД.

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