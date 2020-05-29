У роботі компанії Укртелеком стався збій в усіх регіонах України. У прес-службі повідомили, що через це у деяких абонентів фіксують проблеми з авторизацією, вони не можуть користуватися інтернетом.

Фахівці компанії вже відновили сервіс для частини абонентів. Однак ситуацію ускладнює те, що проблема має індивідуальний характер для кожної області.

В Укртелекомі також запевнили, що технічний збій не вплинув на послуги голосового зв’язку, тому абоненти можуть користуватися телефоном.

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А от абоненти мобільного оператора Vodafone Україна через збій в роботі не можуть користуватися мобільним зв’язком.

Але у компанії запевняють, що інтернет-мережа повинна працювати у звичному режимі.

Технічні проблеми Укртелеком і Vodafone Україна обіцяють вирішити найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно в Україні стався збій у домашньому інтернеті від Київстару. Також не працював сайт оператора.

Джерело: Укртелеком, Vodafone Україна