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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 31 мая зафиксирован 468 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 23 672 человека.

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10:50 - 31 мая

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 31 мая зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, подтверждено еще 12 новых случаев заболевания, выздоровели от Covid-19 111 человек.

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09:35 - 31 мая

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 81 человека, в частности, 11 медиков.

Общее количество случаев заболевания Covid-19 составило 2 985.

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09:26 - 31 мая

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки, 12 человек умерли, 227 выздоровели.

Общее количество инфицированных за время эпидемии составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

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23:01 - 30 мая

В Черновицкой области по состоянию на вечер 30 мая коронавирусом заболели 43 человека, выздоровели — 24.

Общее количество заболевших достигло 3 349.

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21:13 - 30 мая

По состоянию на вечер 30 мая в Ровенской области зарегистрировали 29 новых случаев заболевания. Возраст больных от 18 до 83 лет.

За период пандемии в области подтвердили 1 710 случаев заболевания коронавирусом. Из них — 314 медработников и 130 детей.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 38 больных умерли. Преодолели Covid-19 уже 882 человека.

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19:59 - 30 мая

В Киеве с 30 мая заработали магазины в торгово-развлекательных центрах, остаются закрытыми развлекательные и детские игровые зоны, а также заведения общественного питания.

Но для посетителей и работников действуют следующие правила:

  • температурный скрининг работников и санитайзеры на входах в магазины ТРЦ;
  • одновременное пребывание посетителей из расчета не более 1 человека на 10 кв. м;
  • персонал и посетители должны быть в масках или в респираторах;
  • регулярная дезинфекция и санитарная обработка помещений;
  • обработка дезинфектором ручек корзин и тележек;
  • жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца в санузлах;
  • временное отстранение лиц групп риска работы в магазинах ТРЦ;
  • разметка в местах возможного скопления для недопущения очередей и соблюдение дистанции.

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19:52 - 30 мая
Укрзализныця с 4 июня запускает шесть поездов в западном направлении (СПИСОК)

Пассажиры уже могут приобрести билеты на такие поезда:

  • №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным);
  • №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
  • №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);
  • №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);
  • №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным);
  • №772/771 Хмельницкий — Киев (ежедневно, с 4 июня).

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15:22 - 30 мая

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса.

В учреждениях здравоохранения находится 13 человек.

В лазарете воинской части находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на 30 мая в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеет 107 человек.

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14:43 - 30 мая

В Закарпатской области с понедельника, 1 июня, открывают пункты пропуска на границе со Словакией.

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13:44 - 30 мая

В футбольном клубе Карпаты обнаружили положительные тесты на Covid-19 среди футболистов и персонала клуба.

Инфицированных сразу же отправили в самоизоляцию. В клубе сообщили, что у них отсутствуют симптомы заболевания.

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