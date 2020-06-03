Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законодательную инициативу об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Теперь пешеходов ждут новые штрафы за нарушение ПДД.

За законопроект №2697 проголосовали 277 нардепов. Этот документ вносит изменения в ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях и устанавливает новые суммы штрафов за нарушение правил.

Так, отныне переход проезжей части в запрещенном месте будет наказываться штафом 255 грн (15 необлагаемых минимумов доходов граждан), ранее он был всего 51 грн (3 необлагаемых минимума).

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За то же нарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф 510 грн (30 необлагаемых минимумов) вместо 170 грн (10 необлагаемых минимумов).

Если пешеход своими действиями спровоцировал аварию, наказание будет в виде штрафа — 680 грн (40 необлагаемых минимумов) или даже общественные работы на срок от 20 до 40 часов, сейчас эти действия наказываются штрафом 170 грн (10 необлагаемых минимумов) или общественными работами.

Кроме того, нардепы предлагают отменить такой вид административного взыскания как предупреждение.

Документ вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Из-за большого количества ДТП в Украине законодательство в этой сфере требует усовершенствования. Законодатели взялись за это и усилили ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Но до этого изменения касались только автомобилистов — для них усилили ответственность за управление в нетрезвом состоянии, без водительского удостоверения.

Отдельно стали бороться с водителями, которые превышали скорость движения. Сначала в стране уменьшили разрешенную скорость, а затем установили камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Но, как отмечали эксперты, решение проблемы с нарушением ПДД и ДТП должно быть комплексным, для этого стоит штрафовать и пешеходов. Этот документ стал первым шагом в этом направлении.