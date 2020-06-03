Верховна Рада України у першому читанні підтримала законодавчу ініціативу про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Тепер пішоходів чекають нові штрафи за порушення ПДР.

За законопроект №2697 проголосували 277 нардепів. Цей документ вносить зміни до ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановлює нові суми штрафів за порушення правил.

Так, відтепер перехід проїзної частини у забороненому місці каратиметься штафом 255 грн (15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), раніше він був лише 51 грн (3 неоподатковуваних мінімуми).

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За те саме порушення, здійснене у стані алкогольного сп’яніння, загрожує штраф 510 грн (30 неоподатковуваних мінімумів) замість 170 грн (10 неоподатковуваних мінімумів).

Якщо пішохід своїми діями спричинив аварію, покарання буде у вигляді штрафу – 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів) або навіть громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, зараз ці дії караються штрафом 170 грн (10 неоподатковуваних мінімумів) або громадськими роботами.

Крім того, нардепи пропонують скасувати такий вид адміністративного стягнення як попередження.

Документ набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Через велику кількість ДТП в Україні законодавство у цій сфері вимагає удосконалення. Законодавці взялися за це та посили відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Але до цього зміни стосувалися лише автомобілістів – для них посилили відповідальність за керування у нетверезому стані, без водійського посвідчення.

Окремо стали боротися з водіями, які перевищували швидкість руху. Спочатку в країні зменшили дозволену швидкіть, а потім встановили камери відеофіксації порушень ПДР.

Але, як зазначали експерти, вирішення проблеми з порушенням ПДР та ДТП має бути комплексним, для цього варто штрафувати і пішоходів. Цей документ став першим кроком у цьому напрямку.