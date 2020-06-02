Долгожданная система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала 1 июня. Она уже “ловит” нарушителей, которые гоняют по дорогам на больших скоростях.

В настоящее время система несколько ограничена и может фиксировать только одно нарушение, но она уже является важным шагом к повышению уровня безопасности на украинских дорогах.

Однако уже за первые сутки на Киевских дорогах зафиксировали тысячи нарушителей.

Факты ICTV рассказывают, как отработала система в первый день, и что думают о ней украинские водители.

Первый день работы

Первый день работы видеофиксации нарушений ПДД начался довольно живо. Только за 17 часов в Киеве зафиксировали 35,7 тыс. событий.

Наибольшим нарушителем стал водитель BMW, который три раза проехал мимо камер со скоростью 200 км/ч.

В Киеве работают 20 так называемых КАФ (комплексов автоматической фиксации). Сейчас они находятся только на тех участках, где часто происходят ДТП, но с течением времени их будет становиться все больше.

В Киевской области работает 25 таких КАФов. До конца года на всей территории Украины планируют установить еще около 220 комплексов.

Вместе с расширением системы и идеологией многих украинских водителей “я нарушаю, когда мне это очень нужно” (а очень нужно им, если обратить внимание во время прогулки Киевом, почти всегда) можно предположить, что за день у нас будут фиксировать сотни тысяч нарушений.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, за день до начала полноценной работы системы камеры зафиксировали 107 тыс. нарушений ПДД. И речь идет только о Киеве и Киевской области.

Вспомним о том, что сейчас КАФы фиксируют лишь одно правонарушение, страшно предположить, какую картину мы увидим, когда система заработает на полную мощность.

Какие правонарушения фиксируют

В настоящее время система видеофиксации правонарушений работает только на превышение скорости. Чтобы камеры зафиксировали нарушения, авто должно превысить разрешенную скорость на 20 км/ч.

Такое превышение скорости влечет за собой штраф в размере 255 грн за одну фиксацию на камеру. То есть, если вы несколько раз превысите скорость и это зафиксируют, например, четыре камеры, то вам придется заплатить 1020 грн.

А вот за превышение скорости на 50 км/ч штраф увеличивается до 510 грн, а правило нескольких камер остается.

Однако есть для нарушителей и “приятная” новость. Сумма оплаты уменьшается на 50%, если штраф оплатить в течение 10 дней с момента получения постановления.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что вскоре КАФы будут фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как:

движение полосой общественного транспорта;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

неправильный проезд перекрестков.

Это далеко не полный список нарушений, которые планируют добавить. Можно предположить, что появится и видеофиксация неправильной парковки, которая сейчас является большой проблемой не только в столице, но и в других городах Украины.

Первым для фиксации выбрали превышение скорости, поскольку оно является одной из основных причин гибели и травмирования людей на дорогах.

— Потому что 40% тяжелых ДТП происходят именно за счет превышения скорости. И эти камеры будут фиксировать превышение скорости… Камеры установлены с предупредительными знаками о том, что впереди камера фиксации превышенной скорости. Они установлены исключительно в местах повышенной концентрации ДТП, там, где мы знаем, что по статистике гибнут и травмируются люди, — говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Интересно, что система фиксации штрафов будет не совсем автоматической. После “оформления” правонарушений автоматически, их будут проверять.

Самая большая проблема здесь возникает из-за того, что значительно снижается количество обработанных нарушений в сутки. Возьмем, например, статистику за 1 июня. Из 37,5 тыс. событий обработано всего лишь 5,6 тыс.

Теперь применим простую математику. Если предположить, что примерно такое же количество событий будут обрабатывать ежедневно, то на полное закрытие одного дня пойдет 6-7 суток.

А тем временем количество зафиксированных нарушений будет накапливаться. К чему это приведет — неизвестно.

Да, есть надежда, что со временем граждане станут меньше нарушать ПДД, если наказание за это будет неотвратимым. Тогда, может, понадобится обрабатывать даже меньше 5-6 тыс. событий в сутки.

Что думают водители о системе

Мнения водителей о системе видеофиксации, которая гарантирует водителям получение так называемых “писем счастья” в случае нарушения ПДД, разделились.

Некоторые граждане говорят о том, что сначала нужно сделать качественные дороги, а уже потом беспокоиться о том, чтобы ловить нарушителей.

— Дорог нормальных почти нет. Знаков дорожных нет 50%. А в райцентрах то и всех 80%… Человек иногда просто не знает даже как ехать, — говорит украинец Виталий.

Большое строительство в Украине, которое включает в себя и создание новых, качественных дорог, уже началось. И вместе с ним вводится и система видеофиксации, однако не все этим довольны.

— В нормальных странах делают сначала дороги, а не видеофиксацию, — говорит украинец Олег.

В то же время есть и те, кто положительно относится к установлению КАФов. Если система будет исправно работать, то это поможет воспитывать украинских водителей.

— Камеры, возможно, хорошая вещь, но ограничивать скорость нужно с умом, чтобы не создавать пробок, а не для заработка полицейских. А лучше создавать безопасные условия движения, в том числе и скоростного, где это возможно другими методами, — считает житель Яготина Василий.

Конечно, инфраструктуру городов нужно развивать, ведь у водителей должна быть возможность без лишних препятствий добраться из одного места в другое и не стоять в часовых пробках.

Однако это не означает, что можно нарушать правила когда заблагорассудится. Это ставит под угрозу жизнь не только водителя, но и пассажиров и других людей.

Можно построить сколько угодно дорог, но если культура вождения не будет расти, то все эти усилия будут напрасными.

— Я доволен (внедрением видеофиксации нарушений ПДД, — Ред.), поскольку уровень культуры вождения стремительно падает до нуля. Конечно, если система будет работать и не будет коррупции, — делится впечатлениями киевлянин Виталий.

Нужно не забывать, что во многих странах система видеофиксации вводятся не для того, чтобы наказывать как можно больше водителей, а для того, чтобы их воспитывать и предотвратить нарушение правил, которые могут привести к смертельному исходу.

В Украине штрафы за превышение скорости относительно небольшие, и поэтому есть опасения, что люди, которые могут позволить себе платить их хоть каждый день, и дальше будут “гонять” без ограничений.

Возьмем Германию, где также действует видеофиксация нарушений ПДД. Кроме штрафов, там также есть система баллов, которые начисляются за пренебрежение правилами.

Водитель получает их не за все нарушения. Но когда их станет восемь, то у него отберут права и заставят сдать специальный тест, который должен доказать, что гражданин, так сказать, пригоден к вождению авто.

Но все это — длительный процесс. И все это время придется пользоваться общественным транспортом, вместо собственного авто. Возможно, и в Украине нужно что-то подобное.

“Бороться” с камерами видеофиксации очень просто — не превышать скорость и не нарушать другие правила дорожного движения. Дороги отремонтируют и построят, но никаких изменений не будет, если каждый день у нас будут сотни тысяч нарушений ПДД.

Владислав Бомбела