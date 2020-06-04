Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №2513 про “злодіїв у законі” (Внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою). За відповідне рішення проголосували 236 нардепів.

Відповідно до закону, за створення злочинної спільноти (об’єднання двох чи більше злочинних організацій) та керівництво нею можна отримати покарання від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Якщо ж “злодій у законі” створює, керує чи є учасником злочинної організації, то йому також загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також закон визначає, як правильно розуміти поняття “злодій у законі”. Це людина, яка завдяки авторитету та іншим особистим якостям чинить злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших.

Читайте: Кримінальні авторитети України. Як та за якими правилами живуть злодії в законі

Прописали у законі і те, як правильно розуміти злочинний вплив. Це дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Крім того, документ передбачає, що створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі терміном від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За участь у такій організації загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Закон про “злодіїв у законі” президент Володимир Зеленський вніс ще у грудні 2019 року. Його визначали як невідкладний, щоб поборити типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище, яке сформувалося в Україні.