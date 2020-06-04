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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировано 25 411 случаев коронавирусной болезни. Из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

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10:32 - 04 июня

За последние сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины зарегистрированы 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 10:00 4 июня в Вооруженных силах Украины болеет 131 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 128 человек, летальных случаев – 4.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 500 человек.

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09:01 - 04 июня

За последние сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась еще на 77 человек. Среди них 15 медиков.

На сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 26 мужчин от 24 до 82 лет, 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум — по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

коронавирус киев 4 июня

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08:59 - 04 июня

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 85 человек

— По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры во Львове провели 516 анализов, из которых 85 оказались позитивными (43 – жители Львова), — говорится в сообщении.

Вчера, 3 июня, в области зафиксировано 96 новых случаев заболевания.

В целом в области коронавирусом заболели 1915 человек, 62 человека умерли и 490 выздоровели.

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08:54 - 04 июня

За последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 588 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 602 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро четверга, 4 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 25 410 человек, из них выздоровели 11 040, летальных исходов — 748.

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17:57 - 03 июня

По два случая заболевания коронавирусом обнаружили на предприятиях государственного концерна Укроборонпром 3 июня.

Больных обнаружили на харьковском заводе им. Малышева и казенном предприятии Научно-производственный комплекс Искра в Запорожье.

Всего Covid-19 подтвердили в 60 работников заводов Укроборонпрома.

Источник: Укроборонпром

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15:25 - 03 июня

В Украине на 0,5% выросла смертность от коронавируса по сравнению с концом апреля.

Показатель заболеваемости Covid-19 составил 59,3 на 100 000 населения. Показатель летальности — 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%, объяснили в Центре общественного здоровья Украины.

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15:01 - 03 июня

Кабмин вводит новую порцию послаблений карантина с 5 июня.

Что позволят:

  • заведения общественного питания смогут принимать в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • лицам старше 60 лет можно не соблюдать обязательства по самоизоляции;
  • проведения религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м². Альтернативно — проведение служб под открытым небом при дистанции в 1,5 м;
  • разрешение деятельности учреждений оздоровления и отдыха детей;
  • проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в удаленном режиме;
  • принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Также позволили перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до пяти человек включая водителя. Но это без учета детей в возрасте до 14 лет.

Авиасообщение в Украине также заработает с 5 июня, а международные перевозки — с 15 июня.

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14:26 - 03 июня

На военном заводе точной механики в Каменец-Подольском зафиксировали семь новых случаев коронавируса.

Об этом заявил мэр города Михаил Симашкевич.

Ранее тестирования сделали 154 работникам завода. Положительные результаты получили 30 человек.

Завод входит в государственный концерн Укроборонпром.

Источник: Михаил Симашкевич

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13:46 - 03 июня

Правительство с 5 июня запустит внутренние авиаперелеты, а с 15 июня международное авиасообщение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

С пятницы кафе и рестораны смогут принимать посетителей в середине заведений.

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13:41 - 03 июня

Львов становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, поэтому может усилить карантин.

Это сделают, если заболеваемость превысит средние показатели, заявил на брифинге мэр Андрей Садовый.

Сейчас средний показатель заболеваемости — 19%. Если он достигнет 23% — город усилит карантин.

Источник: Андрей Садовый

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