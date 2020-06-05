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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

По состоянию на 5 июня в Украине зафиксировано 25 963 случая коронавирусной болезни. Из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 553 новых случая.

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11:11 - 05 июня

Семь областей и Киев не могут открывать заведения общественного питания в связи с эпидемической ситуацией.

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10:28 - 05 июня

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса.

— По состоянию на утро 5 июня зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 3 — выздоровления, — отметили в ВСУ.

Всего зафиксировано 142 больных.

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09:57 - 05 июня

За прошедшие сутки в Киеве было инфицировано еще 82 человека.

По состоянию на 5 июня общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в столице возросло до 3 292 человек.

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09:26 - 05 июня

Как распространяется коронавирус по областям:

Коронавірус в Україні

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08:57 - 05 июня

4 июня в Ровенской области обнаружили 35 новых случаев заболевания коронавирусом.

В том числе 6 случаев обнаружили в областном центре. Также коронавирус диагностировали у 11 жителей города Вараш.

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08:21 - 05 июня

По состоянию на 08.00 5 июня: во Львове и Львовской области 1 988 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом:

  • 66 — летальные;
  • 492 — выздоровели.

За минувшие сутки заболели еще 73 человека.

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08:18 - 05 июня

По состоянию на 5 июня в Украине зафиксировано 25 963 случая коронавирусной болезни. Из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 553 новых случая.

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18:57 - 04 июня

С 5 июня восстанавливаются внутренние авиарейсы по Украине. Из Международного аэропорта Борисполь полетят первые два самолета по маршрутам Киев — Днепр (Windrose) и Киев — Одесса (МАУ).

Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться.

На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские будут измерять температуру.

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18:04 - 04 июня

На следующем заседании Кабмина, которое состоится 10 июня, количество людей в туристических группах увеличат в пять раз — с 10 до 50, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Каменце-Подольском.

Он объяснил эту цифру тем, что именно столько людей вмещает автобус.

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17:34 - 04 июня
Украина может вернуться к более жесткому карантину в июне — прогноз KSE

Возвращение к более жесткому карантину в Украине возможно уже в июне. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, разработанной Киевской школой экономики (KSE).

Распространение заболеваемости коронавирусом в Украине соответствует так называемым желтому и черному сценариям с умеренной или отсутствующей сезонностью.

Зеленый сценарий с сильной сезонностью пока не наблюдается. Однако специалисты предупреждают, что мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Все потому, что сезонность в разных странах не совпадает во времени.

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