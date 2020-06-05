Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.
По состоянию на 5 июня в Украине зафиксировано 25 963 случая коронавирусной болезни. Из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.
С 5 июня восстанавливаются внутренние авиарейсы по Украине. Из Международного аэропорта Борисполь полетят первые два самолета по маршрутам Киев — Днепр (Windrose) и Киев — Одесса (МАУ).
Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться.
На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские будут измерять температуру.
На следующем заседании Кабмина, которое состоится 10 июня, количество людей в туристических группах увеличат в пять раз — с 10 до 50, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Каменце-Подольском.
Он объяснил эту цифру тем, что именно столько людей вмещает автобус.
Украина может вернуться к более жесткому карантину в июне — прогноз KSE
Возвращение к более жесткому карантину в Украине возможно уже в июне. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, разработанной Киевской школой экономики (KSE).
Распространение заболеваемости коронавирусом в Украине соответствует так называемым желтому и черному сценариям с умеренной или отсутствующей сезонностью.
Зеленый сценарий с сильной сезонностью пока не наблюдается. Однако специалисты предупреждают, что мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Все потому, что сезонность в разных странах не совпадает во времени.