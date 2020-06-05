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Факты / Украина / Общество

Посольство Украины в США возобновляет прием граждан

Посольство Украины в США возобновляет с 9 июня прием граждан по консульским вопросам.

По предварительной записи можно будет попасть на консульский прием. Он будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.

Куда обращаться?

  • По паспортным вопросам — на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата — [email protected];
  • по вопросам гражданства, на постоянное проживание и истребования — [email protected].

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Также отмечается, что все граждане должны соблюдать такие правила во время посещения:

  • вовремя приходить на прием;
  • иметь с собой все необходимые документы;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

До конца 2020 года в Украине откроется посольство Ирландии. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Ирландия выражает большую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности через международные организации.

Источник: Посольство Украины в США

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