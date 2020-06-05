Посольство Украины в США возобновляет с 9 июня прием граждан по консульским вопросам.

По предварительной записи можно будет попасть на консульский прием. Он будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства.

Куда обращаться?

По паспортным вопросам — на сайте ukremb.net;

по вопросам нотариата — [email protected] ;

; по вопросам гражданства, на постоянное проживание и истребования — [email protected] .

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Также отмечается, что все граждане должны соблюдать такие правила во время посещения:

вовремя приходить на прием;

иметь с собой все необходимые документы;

использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

До конца 2020 года в Украине откроется посольство Ирландии. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Ирландия выражает большую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности через международные организации.

Источник: Посольство Украины в США