У поминальні дні у червні 2020 кияни зможуть відвідати кладовища та колумбарій. Київська міська влада дала розпорядження організувати транспорт, який буде довозити людей.

У місті у ці дні буде патрулювати поліція і чергуватимуть бригади швидкої допомоги. Цю інформацію Фактам ICTV підтвердив керівник СКП Київський крематорій Андрій Ященко.

– Є розпорядження київської міської влади організувати автобусні маршрути. Якщо раніше битком набивалися ці автобуси, то тепер лише сидячі місця, – розповів Андрій Ященко.

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За його словами, київський колумбарій у цей день буде відкритий для відвідування людей і для в’їзду автомобілів. Однак людям потрібно буде дотримуватися правил – на вході пройти температурний скринінг і бути в масці.

– На вході буде стояти охоронець, який вимірюватиме температуру. Решта вимог: маски і дотримання дистанції 1,5 метра, – продовжує Андрій Ященко.

Однак вже під час перебування у самому колумбарії стежити за дотриманням цих правил ніхто не буде, це вже відповідальність самих людей.

– Охорони не буде, яка ходитиме і дивитиметься за дотриманням правил. Це вже на совісті і відповідальності людей, – підсумовує Андрій Ященко.

Через епідемію коронавірусу і карантин українці не змогли відвідати кладовища у поминальні дні 2020 у квітні.

Хоча, попри заборони, деякі громадяни все ж порушували правила.

Без заборон українці зможуть відвідати кладовища під час святкових вихідних на Трійцю – з 6 до 8 червня.