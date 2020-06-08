Базы отдыха в Киевской или в другой области смогут начать работу, если в регионе будут соблюдены все условия для перехода к очередному этапу ослабления карантинных ограничений.

Об этом сказал министр здравоохрания Украины Максим Степанов.

По его словам следующий этап адаптивного карантина, который предусматривает работу баз отдыха, начинается 10 июня.

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Степанов отметил, что все они смогут работать, если будут придерживаться правил, которые установил Минздрав.

Министр добавил, что в Минздраве есть показатели, исходя из которых регион переходит к следующему этапу.

— Если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха. В таком случае они начинают работать и это касается Киевской области, — резюмировал он.

С 11 мая в Украине действует адаптивный карантин. В мае правительство представило план снятия ограничений в пять этапов — 11 мая, 22 мая, 1 июня, 10 июня и последний этап, который пока не имеет точной даты. Каждый из них имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения коронавируса.

В Минздраве отмечают, что ослабление карантина не является основанием для отказа от превентивных мер от коронавируса, поскольку угроза распространения остается высокой, а вакцины пока не существует.

Из-за угрозы распространения вируса, людям придется перестроить жизнь под новые стандарты, соблюдая ряд противоэпидемических правил: дистанции, дезинфекции и индивидуальной защиты.