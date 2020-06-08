Бази відпочинку в Київській або в іншій області зможуть почати роботу, якщо в регіоні будуть дотримані всі умови для переходу до чергового етапу ослаблення карантинних обмежень.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами наступний етап адаптивного карантину, який передбачає роботу баз відпочинку, починається 10 червня.

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Степанов зазначив, що всі вони зможуть працювати, якщо дотримуватимуться правил, які встановило МОЗ.

Міністр додав, що в МОЗ є показники, виходячи з яких регіон переходить до наступного етапу.

– Якщо є можливість переходу в наступний етап, тобто етап, в якому передбачено відкриття баз відпочинку. У такому випадку вони починають працювати і це стосується Київської області, – резюмував він.

З 11 травня в Україні діє адаптивний карантин. У травні уряд представив план зняття обмежень у п’ять етапів – 11 травня, 22 травня, 1 червня, 10 червня і останній етап, який поки не має точної дати. Кожен з них має чіткі індикатори і залежить від динаміки поширення коронавірусу.

У МОЗ зазначають, що ослаблення карантину не є підставою для відмови від превентивних заходів від коронавірусу, оскільки загроза поширення залишається високою, а вакцини поки не існує.

Через загрозу поширення вірусу, людям доведеться перебудувати життя під нові стандарти, дотримуючись низки протиепідемічних правил: дистанції, дезінфекції та індивідуального захисту.