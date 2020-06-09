Укрзализныця добавила еще один поезд и увеличила следования на четырех маршрутах

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд дальнего следования №774/773 Киев — Шостка, который приостановил работу из-за карантина.
Поезда восстановят рейсы с 12 июня, сообщили в компании.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Читайте: Билета и паспорта недостаточно. Новые правила проезда в поездах
Укрзализныця увеличила частоту поездов
Еще одно новшество от железнодорожников — ежедневные поезда на четырех маршрутах, тогда как раньше они курсировали здесь через день.
Будут курсировать чаще такие поезда:
- №20/19 Киев — Лисичанск;
- №53/54 Днепр — Одесса,
- №116/115 Киев — Бердянск;
- №136/135 Киев — Покровск.
Правила пребывания в поезде
В одном купе поезда может находиться не более двух человек.
В плацкартных вагонах: в продаже будут билеты на два места из четырех и на одно боковое место.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны носить защитную маску, а также пройти температурный скрининг при посадке.
Подорожают ли билеты
Поезда Укрзализныци поехали 1 июня, но из-за карантинные мероприятия компания не может работать на полную мощность. Сейчас курсируют пассажирские вагоны и грузовые перевозки.
Отдельно запустили движение пригородных электропоездов в 12 областях и Киеве.
В компании заявили, что в настоящее время не планируется пересмотр тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении.
Цены на билеты на поезда в последний раз пересматривались в 2018 году.