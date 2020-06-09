Укрзалізниця додала ще один потяг та збільшила курсування на чотирьох маршрутах

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяг далекого сполучення № 774/773 Київ – Шостка, який призупинив роботу через карантин.
Поїзди відновлять рейси з 12 червня, повідомили в компанії.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
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Укрзалізниця збільшила частоту потягів
Ще одне нововведення від залізничників – щоденні потяги на чотирьох маршрутах, тоді як раніше вони курсували тут через день.
Курсуватимуть частіше такі поїзди:
- №20/19 Київ — Лисичанськ;
- №53/54 Дніпро — Одеса;
- №116/115 Київ — Бердянськ;
- №136/135 Київ — Покровськ.
Правила перебування у потязі
В одному купе потягу перебувати може не більше двох осіб.
Щодо плацкартних вагонів: у продажу будуть квитки на два місця з чотирьох у купе та на одне бокове місце.
Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні носити захисну маску, а також пройти температурний скринінг при посадці до вагона.
Чи подорожчають квитки
Потяги Укрзалізниці поїхали 1 червня, але через карантинні заходи компанія не може працювати на повну потужність. Нині курсують пасажирські вагони та вантажні перевезення. Окремо запустили рух приміських електропоїздів у 12 областях та Києві.
Водночас у компанії заявили, що нині не планується перегляд тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні.
Ціни на квитки на потяги востаннє переглядалися у 2018 році.