Укрзализныця с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов, однако из-за карантинных мер компания не может работать на полную мощность.

За первый день возобновления работы Укрзализныця перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров и 5,8 тыс. на ночных и скоростных поездах. Только 1 июня пассажиры выкупили 34 тыс. билетов.

Пока в путь отправились более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных. Из-за карантинных мер компания терпит значительные убытки.

— Учитывая, что перевозки пассажиров железнодорожным транспортом носят социальный характер, а цены регулируются государством, ежемесячные убытки от пассажирских перевозок составляют ориентировочно 1 млрд грн, — рассказали Фактам ICTV в пресс-службе Укрзализныци.

Кроме того, в компании прогнозируют, что убытки возрастут в несколько раз из-за карантинных правил перевозок.

— Во время карантина количество поездов существенно уменьшилось, а продажа билетов осуществляется на ограниченное количество мест в вагонах (50% мест в вагоне). Поэтому убытки возрастут минимум в 1,5-2 раза, — добавили в Укрзализныце.

Вырастут ли цены на билеты на железнодорожные перевозки

— Пока не планируется пересмотр тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении, — отметили в компании.

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К слову, цены на билеты на поезда внутреннего сообщения утверждаются приказом Министерства инфраструктуры. Последний раз они пересматривались в 2018 году.

Работа Укрзализныци во время карантина

Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине из-за карантина закрылись 18 марта. Укрзализныца обслуживала только грузовые поезда, а также единичные спецрейсы для эвакуации украинцев из-за границы.

Спустя 75 дней карантина поезда снова вышли на рельсы. Продажа билетов открылась через электронный сервис и в кассах. Однако пассажиров ждал ряд ограничений. Правила пребывания в поездах Укрзализныци:

санитарные правила (масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция в 1,5 м);

продажа продуктов и напитков в поездах запрещена;

доступ до только до 50% мест в вагонах.

Из-за карантинных мер плацкартные вагоны все еще не обслуживаются. На рейсы вышли только вагоны класса купе и люкс (не более двух человек). В Интерсити пассажиров рассаживают в шахматном порядке.

Евгения Шапоренко