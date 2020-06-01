Билета и паспорта недостаточно. Новые правила проезда в поездах

В первый день лета — первые пассажирские поезда. После двухмесячного простоя Укрзализныця наконец восстанавливает движение поездов.

За новыми правилами, чтобы зайти в вагон теперь билета и паспорта будет недостаточно. Надо обязательно быть в маске. Рекомендуется иметь медицинские перчатки, и, конечно, пройти температурный контроль.

Проводники должны делать каждый час дезинфекцию. Но рекомендации появятся и для пассажиров. Например, дезинфицировать руки и не оставлять купе без необходимости.

Проводники больше не будут предлагать напитки и кондитерские изделия пассажирам. Но, не откажут налить кипятка в собственную посуду. Усиленные меры безопасности появились и на вокзалах: как против вируса, так и против преступности.

Читайте: Укрзализныця возобновляет перевозки: первые направления и кого не пустят в поезда

Только за первые сутки украинцы купили 21 тыс. билетов. Цены пока не изменились. А вот правила продажи — да. Отныне купить проездные документы можно за 90 дней до отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Сначала Укрзализныця открыла продажу билетов он-лайн, но с посадкой на половину вагона.

Правда членов одной семьи на соседних полках обещают размещать без ограничений и в одном купе ехать можно без масок.

Разрешение на курсирование поездов с 1 июня пока дали только 6 областей: Донецкая, Луганская, Харьковская, Полтавская, Черкасская и Одесская. На сообщение с Киевом и некоторыми другими областями пока действуют ограничения на посадку в 50% пассажиров. С 4 июня открываются сообщения с Ивано-Франковском, Хмельницким, Ковелем и Ужгородом.

В целом же с понедельника по Украине пошли 42 поезда, это треть подвижного состава Укрзализныци. И бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян считает, что радоваться этому рано, ведь если сейчас железную дорогу остановил коронавирус, то вскоре это может сделать экономический кризис и долги.

С 18 марта Укрзализныця отменила все пассажирские перевозки в Украине из-за пандемии Covid-19.

Чтобы вернуть деньги за билет который пришелся на время остановки работы поездов, пассажиру нужно иметь оригинал проездного документа с отметкой или без нее.

Билеты, которые покупались через интернет, будут возвращаться по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Стоимость неиспользованных билетов на поезда пригородного сообщения будет также компенсироваться в полном объеме.

Согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина, железнодорожные пассажирские перевозки возобновили свою работу с 1 июня.