У Вінницькій області Укрзалізниця відновлює рух поїздів далекого прямування. Уже можна купити квитки на поїзди.

Продаж квитків відкривається для поїздів №106 / 105 (Одеса – Київ) до Вінниці, а також №772 / 771 (Хмельницький – Київ) в Гнівань.

Потяги № 779/780 (Суми – Вінниця) почне курсувати вже з 13 червня. Однак рух можливий буде тільки на вихідних – в суботу і неділю.

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Таке рішення прийняла Вінницька обласна державна адміністрація.

В Україні відновили рух поїздів 1 червня. Тоді можна було купити квитки на більш ніж 20 рейсів, проте з часом Укрзалізниця почала збільшувати кількість можливих рейсів.

Переглядати тарифи зараз компанія не планує. В останній раз вони переглядалися в 2018 році.

Також з 12 Укрзалізниця відновлює рейси далекого прямування №774 / 773 Київ – Шостка. Квитки можна купити вже зараз.