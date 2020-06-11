49 млн поїздок за три роки безвізу: куди найчастіше їздили українці

За три роки дії безвізового режиму майже 49 млн українців здійснили поїздки до країн Євросоюзу.

Про це свідчать дані Держприкордонслужби.

Найпопулярнішими країнами стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Італія, Австрія, Німеччина, Греція та Іспанія.

При цьому зазначається, що пасажиропотік до країн, де діє безвіз, щороку зростає.

– Наприклад, у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 млн, а в 2019 вона становила 18,65 млн.

Також у відомстві відзначили стрімкий ріст попиту на авіасполучення. Так само стрімко падає популярність морських подорожей.

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Зростає і кількість мандрівників, які для перетину кордону використовують виключно біометричний паспорт: у порівнянні з 2017 роком вона зросла в 4,2 рази.

Починаючи з 11 червня 2017 року, українці можуть здійснювати безвізові поїздки до країн ЄС (за вийнятком Ірландії) та країн Шенгенської зони – Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну.

Тим часом представництво України при Європейському союзі нагадує, що з 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для мандрівників.

Для того, щоб отримати дозвіл на поїздку в ЄС, попередньо потрібно буде оформити онлайн-заявку.

У разі відсутності застережень з боку правоохоронців авторизація проходитиме всього декілька хвилин. Якщо ж виникнуть додаткові запитання, їх вивчатимуть спеціальні комісії.