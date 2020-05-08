Безвиз с ЕС: изменится ли что-то для украинцев после карантина

Украинские граждане не будут сталкиваться с системными проблемами при путешествиях по правилам безвизового режима после карантина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В то же время по приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима, — сказал он.

Говоря о перспективах присоединения Украины к шенгенской зоне, Кулеба отметил, что этот вопрос требует времени и сейчас остро не стоит.

Также министр заявил, что страны, где действует шенген, могут на время закрывать границы в случае новых вспышек пандемии.

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— Поэтому шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный, — объяснил Кулеба.

Как сообщалось, ЕС планирует ввести Covid-паспорт со справкой об отсутствии заражения коронавирусом.