Разрешение на поездку: как изменится безвиз с ЕС с 2021

Представительство Украины при Европейском союзе напомнило украинцам, что с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран.

С 2021 года перед поездкой в ​​государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, которые требуют дальнейшего изучения.

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За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет – бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для открытия промышленного безвиза с ЕС.

Источник: Представительство Украины при Европейском союзе