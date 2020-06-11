Децентрализация создала возможности развития, пора сформировать стратегии роста — страны и общин — Гройсман

Основана в 2014 году реформа децентрализации — формирование объединенных общин с необходимым набором инструментов управления и новыми подходами к формированию качества жизни людей — предоставила достаточно возможностей развития территорий.

И сейчас все чаще встает вопрос таких стратегий развития — как для государства в целом, так и для маленькой общины в отдаленном уголке Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

— Где мы есть, мы все понимаем. А вот что делать дальше и куда мы идем, этого понимания нет, — сказал Владимир Гройсман. — А для каждой области, для каждого общества, для государства в целом такое понимание должно появиться. Децентрализация создала большие возможности, чтобы независимо от того, в каком уголке живет человек, она чувствовала себя защищенной, зажиточной и в безопасности.

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По словам Владимира Гройсмана, пора реально работать над этим и быть теми, кто не пишет очередных произведений, а формирует реалистичные планы и приобретает опыт в их реализации.

Примечательно, подчеркнул политик, такие команды есть. Одна из них уже формирует новую стратегию развития Винницы и области до 2030 года. Документ должен стать планом для всего региона и учитывать текущие реалии — как учитывая экономическую ситуацию в государстве и пандемии, так и с учетом перспективы формирования общин и завершения реформы децентрализации.

Владимир Гройсман напомнил, что Винница 6 лет подряд возглавляет всеукраинские рейтинги комфортности жизни, ведения бизнеса, привлечения инвестиций, формирования благоприятной коммуникации с местными властями. И сейчас город ставит перед собой цель стать инновационным центром идей — управление, городского пространства, социально-бытовых условий жизни и т.

Важно, что часть наработок уже реализована. В городе работает программа поддержки винничан в период карантина — в контексте сохранения рабочих мест, финансовой поддержки наиболее уязвимых слоев населения, обеспечения системы здравоохранения всем необходимым.

Такой опыт, отметил Владимир Гройсман, не может быть исключительно региональным. Его можно и нужно распространять, как на отдельно взятые общины, так и на всю страну в целом. Особенно в нынешних условиях, когда несколько месяцев подряд украинцы так и не могут получить четкого, понятного и конкретного плана преодоления кризисных явлений, вызванных как объективными, так и внутренними факторами.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к правительству с требованием представить украинцам план восстановления экономики после карантина.