Децентралізація створила можливості розвитку, настав час сформувати стратегії зростання – країни і громад – Гройсман

Започаткована в 2014 році реформа децентралізації – формування об’єднаних громад з необхідним набором інструментів управління та новими підходами до формування якості життя людей – надала достатньо можливостей розвитку територій.

І зараз все частіше постає питання таких стратегій розвитку – як для держави в цілому, так і для найменшої громади в найвіддаленішому куточку України. Про це сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

– Де ми є, ми всі розуміємо. А от що робити далі і куди ми йдемо, цього розуміння немає, – сказав Володимир Гройсман. – Натомість для кожної області, для кожної громади, для держави в цілому таке розуміння має з’явитися. Децентралізація створила великі можливості, щоб незалежно від того, в якому куточку живе людина, вона відчувала себе захищеною, заможною і у безпеці.

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За словами Володимира Гройсмана, настав час реально працювати над цим і бути тими, хто не пише чергових творів, а формує реалістичні плани і набуває досвіду в їх реалізації.

Прикметно, наголосив політик, що такі команди є. Одна з них вже формує нову стратегію розвитку Вінниці та області до 2030 року. Документ має стати планом для всього регіону і враховувати поточні реалії – як з огляду на економічну ситуацію в державі та пандемію, так і з огляду на перспективи формування громад і завершення реформи децентралізації.

Володимир Гройсман нагадав, що Вінниця 6 років поспіль очолює всеукраїнські рейтинги комфортності життя, ведення бізнесу, залучення інвестицій, формування сприятливої комунікації з місцевою владою. І зараз місто ставить перед собою мету стати інноваційним центром ідей – управління, міського простору, соціально-побутових умов життя тощо.

Важливо, що частина напрацювань вже реалізована. У місті працює програма підтримки вінничан у період карантину – у контексті збереження робочих місць, фінансової підтримки найбільш вразливих верств населення, забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним.

Такий досвід, зазначив Володимир Гройсман, не може бути виключно регіональним. Його можна і треба поширювати, як на окремо взяті громади, так і на всю державу в цілому. Особливо в нинішніх умовах, коли кілька місяців поспіль українці так і не можуть отримати чіткого, зрозумілого і конкретного плану подолання кризових явищ, спричинених як об’єктивними, так і внутрішніми факторами.

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до уряду з вимогою представити українцям план відновлення економіки після карантину.