Народный депутат и член политсовета партии Голос Святослав Вакарчук зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Однако на вопрос, уходит ли Вакарчук из политики, он ответил, что не планирует прекращать политическую деятельность, а также работу в партии Голос.

— Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий, — сказал Вакарчук.

Он также отметил, что сейчас планирует заняться большим просветительским проектом.

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В то же время Вакарчук заявил, что в ближайшее время на съезде партии Голос решится возможность его участия в выборах мера Киева или Львова.

— У нас есть устоявшийся план, есть руководство партии, есть политсовет, есть съезд. На съезде будут представлены все наши кандидаты, они будут интересны — некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные, но все будут вести нашу партию вперед, — отметил Вакарчук.

О намерении сложить полномочия депутата Вакарчук заявил во время брифинга 11 июня возле Верховной Рады.

По его словам, его цель была – привести людей в Раду, которые в дальнейшем смогут стать лидерами будущего.