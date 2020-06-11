Народный депутат Украины от фракции Голос Святослав Вакарчук слагает мандат.

По этому вопросу Вакарчук собрал пресс-брифинг в 12.30 возле Верховной Рады.

Однако он заявил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

Также политик отметил, что его главная миссия выполнена — он привел партию в Раду, а теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.

Вакарчук в Верховной Раде

Политическая карьера Святослава Вакарчука стартовала в 2007 году, когда он получил мандат как депутат от блока Наша Украина — Народная самооборона. В Раде он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако уже 11 сентября 2008 года заявил о сложении полномочий. Тогда Вакарчук стал первым политиком, который отказался от депутатского мандата досрочно.

Позже Вакарчук объяснил, что сложил полномочия депутата Верховной Рады в 2008 году из-за того, что не хотел работать в старой политической системе.

16 мая 2019 года Святослав Вакарчук презентовал свою партию Голос. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году политсила набрала 5,82% голосов и получила 17 депутатских мест по партийным спискам.

В августе 2019-го Вакарчук снова стал нардепом. Он был членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.