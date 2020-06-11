Народний депутат і член політради партії Голос Святослав Вакарчук зареєстрував у парламенті заяву про складання з себе депутатських повноважень.

Однак на питання, чи йде Вакарчук з політики, він відповів, що не планує припиняти політичну діяльність, а також роботу в партії Голос.

– Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання з себе депутатських повноважень, – сказав Вакарчук.

Він також зазначив, що зараз планує зайнятися великим просвітницьким проектом.

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Також Вакарчук заявив, що найближчим часом на з’їзді партії Голос вирішиться можливість його участі у виборах мера Києва або Львова.

– У нас є усталений план, є керівництво партії, є політрада, є з’їзд. На з’їзді будуть представлені всі наші кандидати, вони будуть цікаві – деякі очікувані, деякі зовсім несподівані, але всі будуть вести нашу партію вперед, – зазначив Вакарчук.

Про намір скласти повноваження депутата Вакарчук заявив під час брифінгу 11 червня біля верховної Ради.

За його словами, його мета була – привести людей до Ради, які в подальшому зможуть стати лідерами майбутнього.